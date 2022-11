Ukraina teatel said Vene rünnakutes kõik soojuselektrijaamad kahjustada

Ukraina võrguoperaator Ukrenergo teatas, et Venemaa raketirünnakute tõttu said kahjustada kõik riigis asuvad suured soojus- ja hüdroelektrijaamad.

Oluline 23. novembril kell 7.49:

- Kiiev: Vene rünnakute tõttu said kahjustada kõik riigis asuvad soojuselektrijaamad;

- WSJ: CIA otsib sõjaga rahulolematuid venelasi;

- Kiiev: Venemaa röövis Hersoni oblastis mitu linnapead ja viis nad Dnipro idakaldale;

- ISW: Kremli propagandistid väidavad nüüd, et Ukraina plaanib tungida Belgorodi oblastisse.

Kiiev: Vene rünnakute tõttu said kahjustada kõik riigis asuvad soojuselektrijaamad

Ukraina võrguoperaator Ukrenergo teatas, et Venemaa raketirünnakute tõttu said kahjustada kõik riigis asuvad suured soojus- ja hüdroelektrijaamad.

"Vene vägede rünnak Ukraina elektrivõrgule põhjustas kolossaalseid kahjustusi, mis ei jätnud ühtegi soojus- ega hüdroelektrijaama puutumata," teatas Ukrenergo.

"See oli suurim rünnak, suurim ajaloos. Venelased lasid välja üle 100 raketi. Nende sihtmärkideks olid Ukraina energiasüsteemi rajatised, peamiselt Ukraina soojuselektrijaamad, mis toodavad energiat tarbijatele," ütles Ukrenergo tegevjuht.

"Meie eesmärk on panna energiasüsteem toimima nii, et ukrainlased saaksid jääda oma riiki ja talve siin veeta. See on meie igapäevane võitlus," lisas Ukrenergo tegevjuht.

Ukraina: Venemaa ründas Zaporižžja piirkonnas asuvat sünnitusmaja, hukkus üks vastsündinud laps

Zaporižžja kuberner teatas, et Venemaa ründas rakettidega Vilnianski linnas asuvat sünnitusmaja, mille tõttu sai surma üks vastsündinud laps, vahendas The Guardian.

WSJ: CIA otsib sõjaga rahulolematuid venelasi

CIA tippjuht David Marlowe ütles, et agentuur otsib Ukraina sõjaga rahulolematuid venelasi ja tahab teha nendega koostööd, vahendas The Wall Street Journal.

"Putin oli päev enne sissetungi oma parimas positsioonis, ta suutis siis veel NATO-d mõjutada ja näidata, et Venemaa on võimas jõud. Ta jäi sellest kõigest ilma. Otsime kogu maailmast venelasi, kellele ei meeldi see sõda. Oleme koostööks avatud," ütles Marlowe.

Kiiev: Venemaa röövis Hersoni oblastis mitu linnapead ja viis nad Dnipro idakaldale

Ukraina siseministeeriumi teatel keeldusid linnapead tegemast koostööd Venemaaga. Ukraina võimud ei tea, kus röövitud linnapead praegu täpselt asuvad, vahendas The Kyiv Independent.

ISW: Kremli propagandistid väidavad nüüd, et Ukraina plaanib tungida Belgorodi oblastisse

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Kremli propagandistid väidavad üha rohkem, et Ukraina väed tahavad tungida Belgorodi oblastisse. Sellised väited on juba pikka aega levinud Venemaa sõjablogijate ringkonnas. Belgorodi kuberner avaldas ka kaadreid, kuidas Wagneri võitlejad rajavad Ukraina-Belgorodi piirile kaitserajatisi.

ISW hinnangul tahab Kreml nii hirmutada avalikkust, kuna Ukraina väed jätkavad Luhanski oblasti vabastamist. Venelased toetavad aga üha vähem riigi sõjalist tegevust Ukrainas.

Vene opositsioonilise väljaande Meduza allikate kinnitusel tellis Kreml Venemaa inimeste meeleolude tuvastamiseks novembri alguses kõikides Vene regioonides fookusgrupi uuringu, millest selgus, et enamus Vene inimesi on muutunud sõja osas ükskõikseks. Meduza allikate kinnitusel ei olnud Vene võimud tulemusega rahul.