WSJ: lääs tahab kolmapäeval kokku leppida Vene nafta piirhinnas

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel tahavad lääneriigid juba kolmapäeval kokku leppida, et kehtestavad Venemaa naftale hinnalae. Allikate teatel saab piirhind olema umbes 60-70 dollarit barreli kohta.

Lääneriigid tahavad vähendada Kremli sissetulekuallikaid. Lääs tahab, et piirhind hakkaks kehtima 5. detsembril. Maailma suurimaid majandusi ühendav G7 on juba mitu kuud arutanud hinnalae kehtestamist.

Kolmapäeval kohtuvad 27 Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi suursaadikud. Diplomaadid proovivad siis piirhinnas kokku leppida. G7 riigid plaanivad piirhinna kehtestamise heaks kiita pärast EL-i otsust, vahendas The Wall Street Journal.

Pole veel selge, millise piirhinna lääneriigid Vene naftale määravad. USA tahab kehtestada hinna, mis võimaldab Venemaa naftal jõuda maailmaturule, kuid vähendab Moskva sissetulekut. Allikate teatel leiab USA, et piirhind peab jääma umbes 65 dollari juurde.

Plaani kohaselt keelavad lääneriigid Venemaa naftasaadetiste rahastamise ja kindlustamise, kui naftat ei müüda alla kindlaksmääratud hinna. Lääneriigid proovivad ära kasutada oma mõjuvõimu kindlustussektoris. Venemaa veab naftat tankeritega, kuid laevad kasutavad lääneriikides asuvate kindlustusfirmade teenuseid.

USA rahandusministeerium avaldas teisipäeval ka juhised, kuidas tuleb hinnalaest kinni pidada. Ministeerium teatas, et ettevõtteid karistatakse ainult siis, kui nad rikuvad tahtlikult reegleid. Juhendis on ka kirjas, et hinnalagi võib aja jooksul muutuda.

"Lääneriigid jälgivad turutingimusi, kui nad kaaluvad piirhinna muutmist. Võimalikud muudatused toimuvad tõenäoliselt kord kvartalis või poolaastas," ütles USA rahandusministeeriumi kõrge ametnik.

Hinnalagi peaks asendama EL-i plaani keelata täielikult Venemaa naftasaadetiste rahastamine ja kindlustamine. EL-i sanktsioonid peaksid hakkama kehtima 5. detsembril, seetõttu tahab USA kehtestada hinnalae selleks kuupäevaks.