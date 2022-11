Ajaleht The Times kirjutab, et Suurbritannia saadab Ukrainale kolm helikopterit. See on esimene kord, kui London saadab Ukrainale mehitatud õhusõidukid.

Suurbritannia saadab Ukrainale helikopterid Sea King. Need kopterid moodustavad osa uuest sõjalise toetuse paketist, mis sisaldab ka laskemoona. Kokku tarnib Suurbritannia kolm helikopterit ja esimene kopter on juba Ukrainas, vahendas The Times.

USA on varem Ukrainasse saatnud 20 helikopterit Mi-17. Suurbritannia on Ukrainale varem andnud õhutõrjerakette ja droone.

Sea Kingi helikoptereid enam ei toodeta, kuid üks selline kopter maksab umbes kuus miljonit eurot. Kopterit saab kasutada nii päästemissioonidel kui ka luuretegevuses. Suurbritannia kasutas neid helikoptereid ka Falklandi sõjas.

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace kohtub Norras Euroopa kaitseministritega. Suurbritannia võõrustab lennukikandja HMS Queen Elizabeth pardal ministreid 12 Euroopa riigist.

HMS Queen Elizabeth on Suurbritannia suurim sõjalaev ja see on praegu ankrus Oslos. Lennukikandja sõidab edasi Arktikasse, kus see osaleb õppustel.