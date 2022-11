FTX: suur hulk krüptobörsi varadest on kadunud või varastatud

Kokkuvarisenud krüptobörsi FTX advokaadid kirjeldasid teisipäeval föderaalkohtus firma närust finantsilist olukorda ja ütlesid, et märkimisväärne osa ettevõtte varadest on kadunud või varastatud.

"Märkimisväärne kogus varadest on kas varastatud või kadunud," ütles FTX-i esindav advokaat James Bromley.

FTX teatas oma pankrotiavalduses, et firmal on üle miljoni võlausaldaja.

Firma tegevust uurivad nüüd ka USA võimud ja firma uus juhtkond lubas, et teeb võimudega koostööd. Teisipäevane kohtuistung tähistab FTX-i juhtumis pöördepunkti, kuna firma uued juhid proovivad välja selgitada, palju firmal raha alles on.

"FTX oli kogenematute isikute kontrolli all," ütles Bromley.

FTX esitas hiljuti pankrotiavalduse, siis oli firma juhiks selle asutaja Sam Bankman-Fried.

Uus juhtkond uurib nüüd, kui palju raha FTX Bankman-Friedi tegevuse tõttu kaotas. Paljud firma kliendid on juba lootuse kaotanud, et saavad oma raha tagasi, vahendas The Wall Street Journal.

FTX-i advokaadid esitasid teisipäeval uued süüdistused krüptobörsi varasemate juhtide vastu.

Advokaadid süüdistasid Bankman-Friedi ebaprofessionaalsuses. "See, mis meil siin on, on rahvusvaheline organisatsioon, kuid Bankman-Fried juhtis seda nii, nagu see oleks olnud tema isiklik valdus," ütles Bromley.

Firma ümberstruktureerimist juhib nüüd pankrotihaldur John J. Ray, kelle sõnul polnud ettevõttes mingit järelevalvet, mis lubas firmal varjata klientide raha väärkasutamist.

Mõned FTX-i varad asuvad Bahama saartel, kuhu ettevõtte eelmisel aastal ümber kolis. Bahama võimud arestisid novembri alguses FTX-i kohalike üksuste digitaalsed varad.