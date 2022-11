Ida-Virumaal loodetakse lumelükkamisega hakkama saada

Suured segadused tänavate ja teede puhastamisega olid eelmisel talvel Jõhvis, kus veebruaris lõpetati leping ettevõttega N&V ja otsiti kiiruga uusi tegijaid.

"Erinevaid firmasid, kes siis andsid oma panuse ehk traktori ja tehnika, oli kümmekond. Aga selleks talveks oleme valmis, olen kontrollinud. Tehnika on löögivalmis, liivad, soolad, peen kruus kõnniteedele - see kõik on valmis ja praeguse seisuga hirmu ei näe. On olemas ikka kindel leping ja ma ütlen ausalt, et ma usaldan neid firmasid rohkem kui seda, kes oli meil eelmisel talvel lepingupartner, " ütles Jõhvi majandusspetsialist Aivo Tamm.

Ida-Virumaa suurimas omavalitsuses, Alutagusel koristatakse valla teedelt lund ligemale 400 kilomeetril. Tööde eestvedajajal munitsipaalettevõtel Alutaguse Haldus on lume lükkamiseks leping 13 alltöövõtjaga. Alutaguse valla teepuhastuse koordineerimisel on abi eelmisel aastal kasutusele võetud kaardirakendusest.

"Sellest on väga suur abi, sest ka inimesed näevad, milliste teede lükkamise on vald meilt tellinud, ja inimesed saavad teha oma ettepanekuid ning vald saab otsustada, millist teed on mõistlik lükata. See on väga hea, sest jäljed jäävad järele, pole vaja igal aastal jälle otsast alustada," sõnas Alutaguse Halduse juhatuse esimees Margus Paalo.

Hinnatõusud mõjutavad mõistagi ka teedehooldust. Võrreldes eelmise talvega ennustatakse Jõhvis kümne ja Alutagusel paarikümneprotsendist lumelükkamiskulude kasvu.