Neljapäeval olulist lumelisa oodata pole

Neljapäeval on taevas pilvine, aga suuremat sadu ei tule.

Neljapäeva öösel on enamasti pilves ilm, kohati sajab vähest lund, saarte rannikul ka lörtsi. Puhub idakaare tuul 2 kuni 7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadi, meremõjuga rannikul kõigub 0 kraadi ümber.

Hommik on pilvine, aga enamasti sajuta. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kraadist Saaremaa lõunarannikul kuni -5 kraadini Virumaal.

Päev on ikka pilvine. Kohati sajab vähest lund, saarte rannikul ka lörtsi. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 , saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Edasi jätkab ilm talvisel, aga siiski pehmel lainel. Õhutemperatuur on küll miinuspoolel, aga jääb -10 piirist kõrgemale. Vahetevahel poetab lund. Reedel saab vaid mõni üksik paik kergeid helbeid, laupäev ja pühapäev võivad rohkem lumelisa tuua.