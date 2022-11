USA Föderaalreserv võib aeglustada intressimäärade tõstmist

Eelmisel kuul kiitis USA Föderaalreserv heaks intressimäärade tõstmise 0,75 protsendipunkti võrra, et võidelda USA-s inflatsiooniga. Sama otsuse koosoleku protokollist selgub, et järgmine intressimäära tõus USA-s võib olla 50 baaspunkti.

"Kohalolnute arvestatav enamus hindas, et intressimäärade kasvu tempo aeglustamine on kohane," on protokollis kirjas.

Protokollist ilmnes ka, et kõik 19 kohal olnud ametiisikut toetasid intressimäärade tõusu ning üldjoontes toetasid ka nende tõstmist tulevikus.

Samas olid mõned koosolekul osalenud inimesed mures, et Föderaalreserv võib intressimäärade tõstmisega üle pingutada. Siiski oli ka neid, kelle hinnangul ei tõsta Föderaalreserv intressimäärasid piisavalt palju.

Praegu on USA-s inflatsioon 40 aasta kõrgeimal tasemel. Föderaalreservile on pandud ametlikult eesmärgiks saavutada USA-s 2-protsendiline inflatsioon, milleni jõudmiseks muuhulgas intressimäärasid kas tõstetakse või langetatakse.

Föderaalreservi hinnangul on USA-s järgmine aasta oodata kas madalat majanduskasvu või lausa majanduslangust.

Mõnede analüütikute hinnangul on põhjust optimismiks seoses inflatsiooniga, kuna tarneahelate probleemid on leevenenud ning eelmine aasta kiirelt hinnas tõusnud kaupade hinnad on nüüd languses.

Samas paneb teisi analüütikuid muretsema palgasurve USA-s, mis võib hoida inflatsiooni üle kahe protsendi isegi siis kui kaupade hinnatõus järgmine aasta väheneb, vahendab The Wall Street Journal.