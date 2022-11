Saksamaa on vastu gaasi hinnalae kehtestamisele

Vastuseisu Komisjoni plaanile väljendas Saksa majandusminister Robert Habeck (Rohelised). Tema sõnul võib hinnalae kehtestamine kaasa tuua olukorra, kus tarnijad ei tule oma veeldatud gaasilaevadega enam Euroopa sadamatesse ja müüvad gaasi kusagil mujal maailmas.

ARD Tagesschau kirjutas, et EL-i 27 liikmesriiki on suvest saadik omavahel teravalt vaielnud gaasi hinna ülempiiri pärast. Kui gaasi hind augustis rekordkõrgele kerkis, sai paljudel Lõuna-Euroopa riikidel karikas täis. Ning 15 liikmesriiki tegid Euroopa Komisjonile ettepaneku teha lõpuks konkreetne ettepanek hinna ülempiiri kohta. Nende eestkõneleja on Prantsusmaa.

Saksa väljaanne kirjutab, et mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid ka Brüsselis endas on vastakad arvamused hinnalae osas, mis ongi teemaga edasiliikumist venitanud.

Tõsi, sel teisipäeval tutvustas Euroopa Komisjon lõpuks gaasi hinnalae ettepanekut. Neljapäeval hakkavad seda arutama liikmesriikide energeetikaministrid. Saksa meedia peab vähetõenäoliseks, et ühine keel leitakse.

"Turu korrektsioonimehhanism käivitub, kui kaks tingimust on täidetud. Esiteks, gaasi hind ületab 275 eurot megavatt-tunnilt kahe nädala jooksul. Ning teiseks, Hollandi börsi TTF-i hinnavahe LNG maailmaturu hinnaga on rohkem kui 58 eurot või enam kümne kauplemispäeva vältel. Viimane tingimus on vajalik kindlustamaks, et hinnalagi käivitub ainult siis, kui TTF-i hind ei peegelda enam turu põhimõtteid," rääkis Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Kui need tingimused on täidetud, siis peatuvad tehingud Euroopa gaasiturul automaatselt. Siinkohal on oluline teada, et sellist olukorda pole turul kordagi valitsenud.

Augustis jõudis gaasi hind Hollandi börsil küll korraks 349 euroni megavatt-tunnilt, ent ületas 275 eurot vähem kui kaks nädalat.

Eesti valitsus kiitis eelmisel neljapäeval heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu energiaministrite nõukogus, mille kohaselt tuleb välistada Vene päritolu gaasi ost EL-i ühiste gaasihangete platvormil ning käivitada uus gaasihinna indeks.

Valitsuses heakskiidu saanud dokumendi kohaselt toetab Eesti ajutise meetmena LNG-tarnetel põhineva uue gaasihinnaindeksi arendamist. Samas rõhutatakse, et uus indeks ja selle aluseks olev metoodika tuleb regulaarselt koos turuosalistega üle vaadata, et parandada indeksi toimimist.