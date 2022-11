Odava USA LNG muudavad kalliks Euroopa vahendajad

Kuigi USA veeldatud maagaas (LNG) on riigi sees odav, on see Euroopa tarbijani jõudes kallis. Politico tõi välja, et gaasi teevad kalliks Euroopa vahendusettevõtted.

Politico toob välja, et samal ajal, kui Euroopa Liidus on intensiivne arutelu võimaliku maagaasi hinnalae suhtes, siis ei ole pööratud tähelepanu Euroopa ettevõtetele, kes odavat USA veeldatud maagaasi Euroopasse müües teenivad suuri kasumeid.

USA veeldatud maagaas maksab Euroopas ligi neli korda rohkem kui Ameerika Ühendriikides.

Suurim LNG eksportimisega tegelev USA ettevõtte Cheniere Energy asepresident Corey Grindal tõi Politicole välja, et 90 protsenti nende toodangust müüakse kolmandatele osalistele – Enels, Endesas, Naturgys, Centricas, Engies. Need on Euroopa päritolu ettevõtted.

Näiteks Cheniere, kes põhinedes USA Henry Hub LNG hindadel ostab USA-st maagaasi hinnaga 33 eurot megavatt-tund. Samas Euroopa TTF gaasiturul on hinnaks määratud 119 eurot megavatt-tunni eest. Vaheltkasu saab ettevõte endale.

Grindal kinnitas Politicole, et Euroopa Liidu gaasi hinnalagi ei mõjutaks nende ettevõtte ärisuhted vahendajatega, kuna tarnelepingud on pikaajalised.

Asjaolu, et USA veeldatud maagaas on eurooplastele kallim, on pälvinud mitme olulise Euroopa poliitiku kriitika. Näiteks pidas hiljuti USA ja Euroopa Liidu LNG hinna vahet ebasõbralikuks Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Samas on Prantsuse ettevõte TotalEnergies Euroopas kõige suuremas mahus kaetud USA pikaajaliste gaasilepingutega.

Hispaania ettevõte Naturgy on samal ajal sel aastal teeninud gaasikauplemisega peaaegu viis korda rohkem võrrelduna 2021. aastaga tulenevalt USA LNG ja Euroopa TTF gaasituru hinnataseme erinevusest.

Siiski ei pruugi pikaajalised lepingud olla alati kasumlikud. Näiteks vahemikus 2016–2018 kaotasid USA LNG-ostjad fikseeritud lepingutega raha, mitte ei teeninud suuri kasumeid.

2019. aastal pantis Hispaania ettevõte Iberdrola oma 20-aastase Cheniere lepingu Aasia ettevõttele Pavilion Energy, kes saab nüüd kõrgete gaasihindade tõttu ise hoopis tulu.