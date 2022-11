Ifo-instituut: Saksamaa ettevõtjate meeleolu paranes

Müncheni Ifo-instituut teatas neljapäeval, et novembris Saksamaa ettevõtjate meeleolu paranes. Ettevõtjad muretsevad nüüd vähem, et talvel tekib energiapuudus.

Ärikliima indeks tõusis oktoobri 84,5-lt 86,3-ni, analüütikud eeldasid väiksemat tõusu. Instituut küsitles kokku üheksat tuhandet ettevõtet, vahendas Financial Times.

"Pessimism lähikuude suhtes vähenes. Majanduslangus võib osutuda vähem tõsisemaks, kui paljud varem eeldasid," ütles Ifo president Clemens Fuest.

Saksamaa ettevõtjate kindlustunne on siiski madalam, kui veebruaris. Siis alustas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas, mille tõttu puhkes Euroopas energiakriis.

Konsultatsioonifirma Capital Economics ökonomist Jack Allen-Reynolds ütles, et järgmiste kvartalite jooksul peaks Saksa majandus kahanema. Saksamaa valitsus eeldab, et järgmisel aastal kahaneb riigi majandus 0,4 protsenti.

Ifo teatel said Saksa ettevõtted kasu tarnehäirete leevenemisest. Veidi vähem kui 60 protsenti ettevõtetest teatas novembris, et tarnehäired piiravad tootmist. Aasta alguses oli see arv 80 protsenti, Financial Times.