Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht kinnitas, et Saksamaa on pühendunud Ukraina jätkuvale sõjalisele toetamisele. Mitmed analüütikud ja poliitikud Berliinis leiavad, et Saksamaa peaks hakkama Ukrainale saatma ka Leopard tanke, kaitseminister sellest siiski ei räägi. Epp Ehand