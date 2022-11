Endine luurejuht sai Pakistani uueks sõjaväejuhiks

Pakistani peaminister Shehbaz Sharif nimetas uueks sõjaväejuhiks kindral Asim Muniri, kes oli varem riigi luureagentuuri ISI juht. Armeejuht on riigis üks tähtsamaid ametikohti.

Muniri ametisse määramine võib veelgi suurendada vastuolusid endise peaministri Imran Khani ja uue valitsuse vahel. Khan kõrvaldas varem Muniri luureülema ametist, vahendas Bloomberg.

Muniri ametisse määramine on oluline, kuna sõjavägi sekkub tihti Pakistani poliitikasse. Khan nõuab praegu erakorraliste valimiste korraldamist ja riigis süveneb poliitiline kriis.

Khan jäi peaministri ametist ilma aprillis, hiljuti korraldati tema vastu atentaat. Khan süüdistas atentaadi korraldamises Sharifi ja kõrgeid sõjaväelasi. Sõjavägi ja Sharif väidavad, et pole juhtumiga seotud.

Muniri ametiaeg kestab kolm aastat, ta vahetab välja kindral Qamar Javed Baiwa, kelle kuueaastane pikendatud ametiaeg saab läbi 29. novembril.

Munir on varem teeninud Bajwa otsese juhtimise all. Ta on olnud sõjaväeülem Pakistani põhjaaladel, mis piirnevad Afganistani ja Hiinaga.

Pakistani riik loodi 75 aastat tagasi, sõjavägi on selle aja jooksul kolm korda organiseerinud riigipöörde.

"Meie demokraatia on nõrk. Sõjavägi on alati proovinud seda ära kasutada," ütles Pakistani sõjaväe endine kindral Talat Masood.

Pakistani räsib praegu ka majanduskriis, riigis kiireneb inflatsioon, eksport aga väheneb. Pakistan proovib taastuda ka laastavatest üleujutustest, mille tõttu hävis suures koguses hooneid, põlde ja muud taristut.