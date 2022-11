Reedel sajab üksikutes kohtades lund või lörtsi

Reede öösel on taevas peamiselt pilves ning kohati sajab vähest lund. Saartel tuleb ka lörtsi ja vihma. Puhub nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur on -2 kuni -6, saarte rannikul kuni +1 kraadi.

Reede hommik on pilvine. Üksikutes kohtades sajab kerget lund, saartel lörtsi. Ida- ja kagutuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Sooja on +1 kraadist Saaremaal -5 kraadini Kirde-Eestis.

Päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool Lõuna- ja Lääne-Eestis sajab vähest lund, saartel ka lörtsi ja vihma. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 0 kuni -4, saartel -1 kuni +2 kraadi.

Järgnevatel päevadel on taevas enamasti pilves. Sajab kerget lund, rannikualadel ja saartel ka lörtsi ja vihma. Tuul puhub stabiilselt idast ja kagust kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis. Nädalavahetusel püsib õhutemperatuur mandril -2 ja -7 kraadi vahel, saartel on pisut soojem ning termomeetri näit võib mõnda plusskraadigi näidata. Öine õhutemperatuur langeb sisemaal kohati -9 kraadini. Samas uue nädala algus tõotab veidi soojem tulla.