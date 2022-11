Venemaa jätkab Hersoni pommitamist, pool Kiievit on ilma elektrita

Hersoni oblasti kuberner Jaroslav Januševõš teatas, et Vene väed pommitasid neljapäeval Hersoni oblastit 49 korda. Venemaa pommitas oblastis asuvaid eluhooneid, laevatehast, koolihooneid. Januševõši sõnul sai Vene rünnakute tõttu surma 10 inimest. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas reedel, et pooled Kiievi elanikud on endiselt elektrita.

SBU arreteeris Kiievis aktiveeritud Vene uinuva agendi (sleeper agent)

Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas Krimmist tulnud Vene agendi tabamisest Kiievis. Agent pidi pealinnas korraldama sabotaažiakte. Tabatud agent saabus Krimmi kuu enne täieulatuslikku Venemaa kallaletungi Ukrainale.

Agenti oli Kiievis "sugulaste külastamise" ettekäändega ning talle anti talle hiljuti käsk aktiveeruda, teatas SBU reedel.

Agent tegeles ka pealinna regioonis paiknevate Ukraina vägede liikumismarsruutide järel luuramisega. Tabatud isik oli endine miilitsa töötaja, kes pärast 2014. aastat Ukraina siseministeeriumi palgalt vallandamist jäi Sevastopoli.

Sevastopolis läks mees üle venelaste poole ning läbis nende poolt operatiivlahingu väljaõppe.

Kiievi linnapea: kolmanikule linna majadest on taastatud kaugkütte ühendus

Ukraina pealinna Kiievi linnapea Vitali Klõtskõ teatas Telegramis, et kolmandikule Kiievi majadest on nüüdseks tagatud toasoe. Ukraina spetsialistid jätkavad pealinnas küttesüsteemide taastamist.

Klõtskõ kinnitas, et Ukraina elektriettevõtted püüavad tagada kõikide linna tarbijatele elektri vaheldumisi kolmeks tunniks korraga.

Kiiev: Ukraina väed tapsid Iraani instruktorid, kes tegutsesid Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaarel

"Ukraina sõjaväelased tapsid Iraani instruktorid, kes koolitasid Vene vägesid kasutama hulkurdroone. Need instruktorid tegutsesid okupeeritud Krimmi poolsaarel," ütles ajalehele The Guardian Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov.

"Nad olid meie territooriumil. Me ei kutsunud neid siia ja kui nad teevad koostööd terroristidega, siis peame nad tapma," lisas Danilov.

Danilov ei täpsustanud, kui palju iraanlasi sai Krimmis surma, vahendas The Guardian.

Briti luure: kehva väljaõppe saanud mobiliseeritud Vene sõdurite seas on suured kaotused

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma regulaarses luureülevaates välja, et Vene mobilisatsiooni ilmestab segadus teenistusse määramise kõlblikkuse osas, kehv väljaõpe ja kehv varustus ning mobiliseeritud sõdurite saatmine rindele kohtadesse, kus on oodata palju kaotusi.

Brittide hinnangul on paljud, kuigi mitte kõik, mobiliseeritud reservistid varem teeninud. Samas on mitmeid näiteid kuidas on mobiliseeritud inimesi, kelle tervislikku seisundit pole korralikult kontrollitud ning mitmed mobiliseeritud peavad peavad minema rindele olles tõsiselt krooniliselt haiged.

Briti kaitseministeerium toob välja, et väga suure tõenäosusega on mobiliseeritud sõdurite seas olnud Svatove lähistel suured kaotused Ukraina suurtükitule tõttu. Mobiliseerituid sunniti sealkandis rajama ulatuslikku kaevikusüsteemi.

Donetski oblastis on samas hukkunud suur hulk mobiliseerituid rünnates Bahmuti lähistel Ukraina kaitseliine.

Vene valitsus võib muutuda mobiliseeritute suurte kaotuste tõttu murelikuks, kuna nende lähedased võivad kinnipidamise riskist hoolimata hakata protestima mobiliseeritute kehvade tingimuste parandamise nimel.

Ukraina peastaap: Ukraina tõrjus 11 kohas Vene rünnakud

Ukraina kaitsejõudude peastaap tõi reede hommikul oma rindeülevaates välja, et Ukraina kaitsejõud tõkestasid Vene rünnakud 11 erinevas kohas rindejoonel.

Peastaabi sõnul on Vene vägede põhipingutus jätkuvalt Bahmut ja Avdijivka.

Viimase ööpäeva jooksul tegid Ukraina väed 12 õhulööki Vene vägede, relvastuse ja sõjatehnika koondumiskohtadesse. Samuti rünnati kahte Vene õhutõrjeraketisüsteemide positsiooni. Peale seda rünnati kahe Vene vägede koondumispunkti suurtükitule ja rakettidega.

Peastaabi väitel hukkusid hiljuti Ukraina täppislöögis okupeeritud Zaporižžja oblastis Zeleny Jaris 20 Vene sõdurit. Hinnanguliselt oli 15 haavatut ning hävis kaks veokit.

Zelenski intervjuus FT-le: ei mingeid kõnelusi ilma Krimmita

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas intervjuus Financial Timesile, et ei tasu raisata aega ettepanekutele, mille hulka ei kuulu Krimmi vabastamine. Zelenski sõnul võib Krimm Ukraina koosseisu naasta ka mittesõjalisel viisil.

Zelenski sõnul ei saa sõjale olla pikaajalist lahendust kuniks Venemaa ei tõmba oma vägesid välja kõikidelt okupeeritud aladelt. Vastasel juhul konflikt lihtsalt jätkub.

Ukraina presidendi hinnangul kinnitavad Vene rünnakud Ukraina taristule asjaolu, et Moskva pole sõja lõpetamisest huvitatud.

Zelenski kinnitas lisaks, et riigil hakkavad otsa saama elektritrafode tagavaraosad peale mitmeid Vene rünnakuid Ukraina elektritaristu pihta.

Ukraina on palunud tagavaraosi Poolalt ja Leedult ning uurib võimalusi, et kuidas suurendada nende osade kodumaist tootmist. Samas hoiatas Ukraina president, et uute vajalike komponentide ehitamine võib võtta neli kuni kaheksa kuud aega.

Zelenzki: veevarustusega on probleeme veel 15 oblastis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et 15 Ukraina oblastis on veel probleeme kraanivee tagamisega.

Kõige keerulisem on olukord Zelenski sõnul Kiievi, Kirovohradi, Dnipropetrovski, Lvivi, Poltava ja Harkivi oblastites. Veel enamates oblastites on probleeme elektriühenduse tagamisega.

Ukraina presidendi sõnul on riigis rajatud 4362 "murdumatut punkti," kus on tagatud baasteenused nagu elekter, internetiühendus, küte, joogivesi jms.

Zelenski kinnitas, et rinne püsib ning on suundi, kus Ukraina väed kavatsevad teha pealetunge.

Ukraina president kinnitas lisaks, et neljapäeva jooksul sai Ukraina tagasi 50 sõjavangi Vene vangistusest. 15 sõjavangi pärinesid Tšornobõli piirkonna kaitsemeeskonna seast ning seitse Maosaarelt.

Zelenski lubas, et varsti teatatakse olulistest uudistest. Selgituseta lause järgnes Ukraina presidendi kinnitusele, et tehakse tööd riigi vabastamise ning Ukraina julgeolekutagatistega.

Kiievi linna kriitiline elektritaristu on taastatud

Ukraina pealinnas Kiievis on taastatud linna kriitiline elektritaristu, kinnitas eraettevõte DTEK neljapäeval. Edaspidi lülitatakse linnas tarbijatele elekter sisse 2-3 tunniks iga päev, kuniks võrku jõudva elektri hulk suureneb.

Kui süsteem on stabiliseerunud, siis hakatakse kasutama varem kehtinud plaanilisi elektrikatkestusi.

Forbes: Venemaa on sõjale kulutanud 82 miljardit dollarit

Ajakirja Forbes Ukraina väljaande hinnangul on Venemaa kulutanud alates veebruarist sõjale Ukrainas 82 miljardit dollarit. Hinnang põhineb eeldusel, et Vene väed kasutavad päevas 10 000 – 50 000 suurtükimürsku ning keskmise Nõukogude päritolu suurtükimürsu hind on 1000 dollarit.

Seega ainuüksi suurtükitulele on Venemaa kulutanud üle 5,5 miljardi dollari.

Venemaa on tulistanud lisaks Ukraina pinnale üle 4000 raketi. Keskmise Vene raketi hind on kolm miljonit dollarit.

Samuti on Venemaa Ukraina teatel kaotanud 278 sõjalennukit.

Üks Vene sõjalennuk maksab hinnanguliselt 18 miljonit dollarit. Samamoodi on ühe sõjakopteri hind keskmiselt 10,4 miljonit dollarit ning neid on Ukraina teatel Venemaa kaotanud 261. Seega oleks Vene lennunduse kaotused rahas arvestatuna kaheksa miljardit dollarit.

Sõjandusblogi Oryx on samas välja toonud madalamad Vene lennuväe kaotuste numbrid, tuginedes visuaalsetele tõenditele (ehk lennuki või kopteri kaotusest on kindel pildiline tõestus).

Venemaa pommitas Hersoni oblastit neljapäeval 49 korda

Neljapäeval tabasid Vene vägede rünnakud Hersoni oblastis eluhooneid, laevatehast, koolihooneid ja ühte gaasitoru, teatas Hersoni oblasti kuberner Jaroslav Januševõš.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas neljapäeval, et saab pea iga tund teateid Vene vägede rünnakutest vabastatud Hersoni oblastile.

Hersoni linnas hukkus Vene rünnakute tõttu seitse tsiviilisikut

Vene väed pommitasid neljapäeval Hersoni linna 17 korda suurtükkidest ning mitmikraketiheitjatest. Hersoni oblasti kuberneri Jaroslav Januševõš teatas, et Vene rünnakutes hukkus seitse inimest ning 21 inimest sai vigastada.

Sõja käigus on kaduma läinud 15 000 inimest

Hollandis Haagis paiknev organisatsiooni Rahvusvaheline Kadunud Isikute Komisjon (ICMP) esindaja sõnul on Vene-Ukraina sõja käigus kadunuks jäänud 15 000 inimest.

ICMP Euroopa direktori Matthew Holliday sõnul ei ole täiel määral selge kui paljud ukrainlased on vastu nende tahtmist viidud Venemaale või maetud märgistamata haudadesse.

IAEA peadirektor: Ukraina tuumajaamadega toimuv on väga murettekitav

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi avaldas neljapäeva õhtul videopöördumise, milles väljendas muret Ukraina tuumajaamade füüsilise turvalisuse pärast.

Eelkõige tõi Grossi välja tuumajaamade elektriühenduse katkemise, mis on tarvilik jaamade ohutuse tagamiseks.

Grossi otseselt Venemaa rünnakuid Ukraina elektritaristule ei maininud. IAEA peadirektori sõnul on Ukraina palunud IAEA inspektorite abi mitte ainult Zaporižžja tuumajaama turvalisuse tagamisel, vaid ka teiste Ukraina tuumajaamade töö turvalisuse tagamisel.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 430 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 86150 (võrdlus eelmise päevaga +430);

- tankid 2899 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 5844 (+5);

- lennukid 278 (+0);

- kopterid 261 (+0);

- suurtükisüsteemid 1895 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 395 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 209 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1553 (+6);

- tiibraketid 531 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4404 (+4);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 163 (+2).

Vene väed kandsid suurimaid kaotusi Bahmuti ja Lõmani lähistel.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.