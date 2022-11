Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas intervjuus Financial Timesile, et ei tasu kulutada aega teha ettepanekuid kõnelusteks, mille hulka ei kuulu Krimmi vabastamine. Zelenski sõnul tuleb kogu Ukraina vabastada. Vastasel juhul ei ole Zelenski sõnul sõjale pikaajalist lahendust. Ukraina president kinnitas eraldiseisvalt, et kraanivee tagamisega on probleeme veel 15 oblastis ning sama paljudes on probleeme elektri tagamisega.

Oluline 25. novembril kell 6.46:

- Zelenski intervjuus FT-le: ei mingeid kõnelusi ilma Krimmita;

- Zelenzki: veevarustusega on probleeme veel 15 oblastis;

- Kiievi linna kriitiline elektritaristu on taastatud;

- Sõja käigus on kaduma läinud 15 000 inimest;

- IAEA peadirektor: Ukraina tuumajaamadega toimuv on väga murettekitav.

Zelenski intervjuus FT-le: ei mingeid kõnelusi ilma Krimmita

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas intervjuus Financial Timesile, et ei tasu raisata aega ettepanekutele, mille hulka ei kuulu Krimmi vabastamine. Zelenski sõnul võib Krimm Ukraina koosseisu naasta ka mittesõjalisel viisil.

Zelenski sõnul ei saa sõjale olla pikaajalist lahendust kuniks Venemaa ei tõmba oma vägesid välja kõikidelt okupeeritud aladelt. Vastasel juhul konflikt lihtsalt jätkub.

Ukraina presidendi hinnangul kinnitavad Vene rünnakud Ukraina taristule asjaolu, et Moskva pole sõja lõpetamisest huvitatud.

Zelenski kinnitas lisaks, et riigil hakkavad otsa saama elektritrafode tagavaraosad peale mitmeid Vene rünnakuid Ukraina elektritaristu pihta.

Ukraina on palunud tagavaraosi Poolalt ja Leedult ning uurib võimalusi, et kuidas suurendada nende osade kodumaist tootmist. Samas hoiatas Ukraina president, et uute vajalike komponentide ehitamine võib võtta neli kuni kaheksa kuud aega.

Zelenzki: veevarustusega on probleeme veel 15 oblastis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et 15 Ukraina oblastis on veel probleeme kraanivee tagamisega.

Kõige keerulisem on olukord Zelenski sõnul Kiievi, Kirovohradi, Dnipropetrovski, Lvivi, Poltava ja Harkivi oblastites. Veel enamates oblastites on probleeme elektriühenduse tagamisega.

Ukraina presidendi sõnul on riigis rajatud 4362 "murdumatut punkti," kus on tagatud baasteenused nagu elekter, internetiühendus, küte, joogivesi jms.

Zelenski kinnitas, et rinne püsib ning on suundi, kus Ukraina väed kavatsevad teha pealetunge.

Ukraina president kinnitas lisaks, et neljapäeva jooksul sai Ukraina tagasi 50 sõjavangi Vene vangistusest. 15 sõjavangi pärinesid Tšornobõli piirkonna kaitsemeeskonna seast ning seitse Maosaarelt.

Zelenski lubas, et varsti teatatakse olulistest uudistest. Selgituseta lause järgnes Ukraina presidendi kinnitusele, et tehakse tööd riigi vabastamise ning Ukraina julgeolekutagatistega.

Kiievi linna kriitiline elektritaristu on taastatud

Ukraina pealinnas Kiievis on taastatud linna kriitiline elektritaristu, kinnitas eraettevõte DTEK neljapäeval. Edaspidi lülitatakse linnas tarbijatele elekter sisse 2-3 tunniks iga päev, kuniks võrku jõudva elektri hulk suureneb.

Kui süsteem on stabiliseerunud, siis hakatakse kasutama varem kehtinud plaanilisi elektrikatkestusi.

Forbes: Venemaa on sõjale kulutanud 82 miljardit dollarit

Ajakirja Forbes Ukraina väljaande hinnangul on Venemaa kulutanud alates veebruarist sõjale Ukrainas 82 miljardit dollarit. Hinnang põhineb eeldusel, et Vene väed kasutavad päevas 10 000 – 50 000 suurtükimürsku ning keskmise Nõukogude päritolu suurtükimürsu hind on 1000 dollarit.

Seega ainuüksi suurtükitulele on Venemaa kulutanud üle 5,5 miljardi dollari.

Venemaa on tulistanud lisaks Ukraina pinnale üle 4000 raketi. Keskmise Vene raketi hind on kolm miljonit dollarit.

Samuti on Venemaa Ukraina teatel kaotanud 278 sõjalennukit.

Üks Vene sõjalennuk maksab hinnanguliselt 18 miljonit dollarit. Samamoodi on ühe sõjakopteri hind keskmiselt 10,4 miljonit dollarit ning neid on Ukraina teatel Venemaa kaotanud 261. Seega oleks Vene lennunduse kaotused rahas arvestatuna kaheksa miljardit dollarit.

Sõjandusblogi Oryx on samas välja toonud madalamad Vene lennuväe kaotuste numbrid, tuginedes visuaalsetele tõenditele (ehk lennuki või kopteri kaotusest on kindel pildiline tõestus).

Hersoni linnas hukkus Vene rünnakute tõttu seitse tsiviilisikut

Vene väed pommitasid neljapäeval Hersoni linna 17 korda suurtükkidest ning mitmikraketiheitjatest. Hersoni oblasti kuberneri Jaroslav Januševõš teatas, et Vene rünnakutes hukkus seitse inimest ning 21 inimest sai vigastada.

Sõja käigus on kaduma läinud 15 000 inimest

Hollandis Haagis paiknev organisatsiooni Rahvusvaheline Kadunud Isikute Komisjon (ICMP) esindaja sõnul on Vene-Ukraina sõja käigus kadunuks jäänud 15 000 inimest.

ICMP Euroopa direktori Matthew Holliday sõnul ei ole täiel määral selge kui paljud ukrainlased on vastu nende tahtmist viidud Venemaale või maetud märgistamata haudadesse.

IAEA peadirektor: Ukraina tuumajaamadega toimuv on väga murettekitav

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi avaldas neljapäeva õhtul videopöördumise, milles väljendas muret Ukraina tuumajaamade füüsilise turvalisuse pärast.

Eelkõige tõi Grossi välja tuumajaamade elektriühenduse katkemise, mis on tarvilik jaamade ohutuse tagamiseks.

My statement on the situation and recent developments at nuclear power plants in #Ukraine, part 1 of 2. pic.twitter.com/nVD4yYQZEA — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 24, 2022

Grossi otseselt Venemaa rünnakuid Ukraina elektritaristule ei maininud. IAEA peadirektori sõnul on Ukraina palunud IAEA inspektorite abi mitte ainult Zaporižžja tuumajaama turvalisuse tagamisel, vaid ka teiste Ukraina tuumajaamade töö turvalisuse tagamisel.