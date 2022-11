Poolas maandunud raketi uurimine rohkem üllatusi tuua ei tohiks

Möödunud nädala teisipäeval hukkusid plahvatauses lõuna Poolas kaks inimest kui tõenäoliselt plahvatas Ukrainast üle piiri eksinud õhutõrjerakett, mis omakorda Ukraina pihta sihitud Venemaa raketile pihta ei saanud. Eesti Varssavi suursaatkonna kaitseatašee kolonelleitnant Artur Lillenurm rõhutas usutluses ERR-ile, et Poola prokuratuur veel uurib juhtunut.

"Nemad vaatavad kõiki versioone. Tõenäoliselt kaasatakse kindlasti ameeriklasi, aga ainult infoallikana. Nimelt ameeriklased annavad radaripilti, mis on salajane, mis kindlasti rahva ette ei peagi minema. Ukraina delegatsioon käis ja vaatas sündmuspaika, kuid ei osale uurimises praegu. Sest, et võõrriik saaks osaleda uurimises peab olema moodustatud rahvusvaheline uurimiskomisjon. Praegu seda tehtud veel ei ole," ütles Lillenurm.

Lillenurm ütles, et poolakate hoiak on, et see oli õnnetu juhus ning Poola ei olnud sihtmärgiks. Uurimine peab välja selgitama täpsemad detailid - näiteks selle, kes raketi välja lasi ning mille pihta.

Põhiline õppetund toimunust on Lillenurme sõnul, et enne hinnangute andmist peab faktides veenduma.

"See on ka õppetund, mille Poola õppis väga hästi selgeks pärast Smolenski katastroofi, kus vahetult peale sündmust hakati välja käima teooriad. Seetõttu Poola valitsus võib olla isegi liiga hilja andis ametliku teave – kui infonälg oli piisavalt suureks kasvanud."

Praktilisem tagajärg on see, et Saksamaa on pakkunud Poolasse moodsa õhutõrjesüsteemi Patriot patarei paigutamist. Kuigi selle pakkumise võttis Poola algselt vastu, siis kolmapäeval käis Poola kaitseminister välja teise mõtte.

"Pakkus Saksamaale paigutada need Patriotid hoopis Ukraina territooriumile. Et see kaitseks Lääne-Ukraina infrstruktuuri ning ühes Poola piiri. Sellega läks kaasa Poola peaminister ning ütles, et see on hea mõte. Aga noh selle tõenäosus on ikka väike," selgitas Lillenurm.

Lillenurm tõdes, et Saksamaa ei hakka paigutama Saksa meeskonnaga süsteemi Ukrainasse ning sakslased ei ole pakkunud seda ukrainlasetele.

Samas võib Patrioti süsteem ühel hetkel Ukrainasse jõuda, ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu. "See nõuaks nii Saksamaa kui ka päritoluriigi ehk tootjariigi USA nõusolekut. Isiklikult arvaksin, et see nõusolek tuleb ja sellega ei tohiks väga venitada."

Üldse rõhutab Stoicescu sõnul juhtunu vajadust NATO õhutõrje liigutada senisest enam NATO idatiivale, sealjuures Eestisse, kus seda päriselt vaja võib minna.

Kuid Poolas toimunud õnnetuset ajendatult suuri üllatavaid otsuseid enam oodata ei ole. "Kriitiline aeg on möödas. Kõik said aru, et tegu on õnnetusega. Teada on, et vastutav selle eest on Venemaa, kes teeb massilisi raketirünnakuid. Kui Venemaa neid rünnakuid ei teeks, siis seda kõike ei oleks," ütles Lillenurm.