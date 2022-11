Times: Tuntud Briti teadlane kritiseeris Wuhani labori ohutusnõudeid

Farrar on teadusuuringute organisatsiooni Wellcome Trust juht. 2020. aastal kuulus ta teadlaste rühma, kes muretsesid, et viirus võis välja pääseda laborist, vahendas The Times.

Aruteludes osalesid veel USA teadlased Anthony Fauci ja Francis Collins ning tuntud Briti teadlane Patrick Vallance. Nende arutelude käigus avaldasid teadlased uurimistöö, milles jõuti järeldusele, et koroonaviirus pole pärit laborist.

Enne uuringu avaldamist olid Farrar ja teised teadlased väljendanud muret, et viirus ei pruugi olla looduslikku päritolu. Nende mure keskendus tunnustele, mis näisid viitavat geneetilisele manipuleerimisele.

Kirjavahetus näitab, et teadlased olid šokeeritud, kui said teada ühe Wuhanis läbiviidud katse üksikasjadest. Teadlaste kirjavahetus toimus 2020. aasta alguses.

Collins kirjutas 4. veebruaril, et "kindlasti ei tehtaks seda BSL-2 laboris?" BSL-2 viitab ainult keskmisele ohutuse tasemele. "Metsik lääs," vastas Farrar.

19. veebruaril kirjutas Farrar alla ajakirjas Lancet ilmunud kirjale, mis lükkas tagasi "vandenõuteooriad", et koroonaviirus pole looduslikku päritolu.

"Vandenõuteooriad ei tee muud, kui tekitavad hirmu, kuulujutte, mis seavad ohtu ülemaailmse koostöö selle viirusevastases võitluses," seisis kirjas.

Kirjavahetuses osalenud teadlased ütlesid, et nende esialgsed mured haihtusid pärast seda, kui nad olid uurinud viiruse geneetilist koodi. Selle tulemusena ilmus ajakirjas Nature Medicine uuring, mille oli teinud Farrari meeskond.

"Meie analüüsid näitavad selgelt, et SARS-CoV-2 pole laboris konstrueeritud ega sihipäraselt manipuleeritud," seisab uuringus.

Uuring leidis, et puuduvad tõendid, et viirusega oleks manipuleeritud. Siiski ei välistanud see uuring, et looduslik ja konstrueerimata viirus võis valla pääseda laborist, vahendas The Times.