Müller: Euroopa Keskpank tõstab intresse kuni hinnatõusu selgroog on murtud

Eesti Panga president Madis Müller ütles inflatsiooniteemalisel seminaril, et Euroopa Keskpank on valmis intresse tõstma senikaua, kuni hinnatõusu selgroog saab murtud.

Mülleri sõnul ei peaks praegu muretsema mitte intressimäärade kiire tõusu, vaid pigem selle pärast, et keskpank seda liiga vara ära ei lõpetaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Intresside tõstmise otsused ei mõjuta vahetult hinnatõusu järgmisel kuul ega ülejärgmisel, siin on teatud viiteaeg, kuni intresside tõstmine tegelikult hinna alla toob," rääkis Müller.

"Tõenäoliselt ka intressimäärade tõstmisega saab peatuda enne, kui hinnatõus euroalal on juba päris kahe protsendini jõudnud. Pigem on eesmärk olla kindel, et kiire hinnatõusu selgroog on murtud ja ette vaadates kindel, et hinnatõus tõesti sinna kahe protsendi tasemele aeglustub, isegi kui ta veel seal ei ole," ütles Müller.

Mülleri sõnul tuleb väga suure tõenäosusega uus intressimäära tõusu otsus järgmisel Euroopa Keskpanga nõukogu istungil detsembri keskpaigas.

"Ja eks sõnum on seni ka olnud, et tõenäoliselt veel ka järgnevatel koosolekutel on vaja täiendavalt intressimäärasid kergitada, kuni ette vaadates on selge, et hinnatõusu hoog on raugenud," sõnas Müller.