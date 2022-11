WSJ: lääne suured relvafirmad laiendavad Ukraina sõja tõttu tootmist

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et maailma suurimad relvafirmad suurendavad raketiheitjate, tankide ja laskemoona tootmist, et rahuldada Ukraina sõjast tingitud nõudlust. Tootmist laiendavad märkimisväärselt ka Euroopas asuvad relvafirmad.