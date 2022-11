Laupäev tuleb pilvine ja lumine

Laupäev tuleb pilvine ning oodata on lumesadu. Vihma, lörtsi ja lund on oodata ka järgnevatel päevadel.

Öö vastu laupäeva on pilves ning sajab vähest lund, saarte rannikul ka lörtsi. Puhub ida- ja kagutuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -8, saartel -2 kuni 1 kraadi.

Laupäeva hommikul on taevas pilves ning kohati sajab lund, saarte rannikul ka lörtsi. Kagu- ja idatuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Sooja on +1 kraadist Saaremaal kuni -6 kraadini Virumaal.

Ka päev tuleb pilvine. Tihedam lumesadu jõuab Lõuna-Eesti kohale keskpäeval ning levib sealt põhja poole. Saarte rannikul sajab ka lörtsi. Puhub nõrk ida- ja kagutuul ning temperatuur on -2 kuni -5, saartel -2 kuni 2 kraadi.

Järgnevail päevil on oodata nii vihma, lörtsi kui lund. Taevas on valdavalt pilves, kuid teisipäeval, kolmapäeval võib siiski ka päikest näha. Päevasel ajal püsib temperatuur sisemaal ikka miinuspoolel, vaid teisipäeval võib tõusta ka 3 kraadi üle nulli.

Öised õhutemperatuurid jäävad keskmiselt -4 ja -5 kraadi juurde. Pisut soojem tuleb teisipäeva öö.