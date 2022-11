Ukraina taastab elektrivõrguühendust riigis

Vaatamata elektrivõrgu taastamistöödele on suur hulk ukrainlasi ikka ilma püsiva elektrisideta, eriti tõsiselt puudutab see pealinna Kiievit. Samuti on jätkunud vene õhurünnakud riigi lõuna- ja idaosale. Jätkub inimeste evakueerimine Hersonist, mis on ka peale vabastamist olnud venelaste tule all.

Oluline 26. novembril kell 7.00:

Saksamaa arutab liitlastega õhutõrjeüksuse andmist Ukrainale

Saksamaa teatas reedel, et arutab liitlastega Poola taotlust saata Ukrainasse Saksa õhutõrjeüksused Patriot, kuna NATO juht andis mõista, et sõjaline liit ei pruugi sellisele sammule vastu seista. "Me räägime oma liitlastega sellest, kuidas käsitleda Poola ettepanekut," ütles Saksamaa valitsuse pressiesindaja Berliinis ajakirjanikele.

Berliin pakkus Varssavile Patrioti süsteemi, mis aitaks oma õhuruumi kindlustada pärast seda, kui eelmisel nädalal Poolas alla kukkunud rakett tappis kaks inimest. Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak palus Saksamaal saata tuleüksused hoopis Ukrainasse.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et sellised tarned peaksid olema riikide endi otsused, võttes arvesse lõppkasutajaid puudutavaid reegleid.

"Konkreetsed otsused konkreetsete süsteemide kohta on riiklikud otsused," ütles ta Brüsselis ajakirjanikele. "Mõnikord on sõlmitud lõppkasutajate lepingud ja muud asjad, nii et nad peavad teiste liitlastega nõu pidama. Kuid päeva lõpuks peavad selle otsuse tegema riikide valitsused," lisas ta.

Stoltenbergi kommentaarid tulid pärast seda, kui Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht ütles neljapäeval, et Saksamaa Patrioti üksuste jagamine väljaspool NATO territooriumi nõuab eelnevaid läbirääkimisi NATO ja liitlastega.

Zelenski kritiseeris Kiievi linnapead

President Zelenski kritiseeris reedel Kiievi linnapead Vitali Klõtško tema väitel halva töö eest hädaabivarjupaikade loomisel, et aidata neid, kellel pole pärast Venemaa rünnakuid elektrit ja soojust. Avalik tüli riigipea ja Kiievi linnapea vahel on harukordne.

Seoses Venemaa purustavate rakettidega elektritootmissüsteemi vastu on Ukraina rajanud tuhandeid nn võitmatuse keskusi, kus inimestel on juurdepääs küttele, veele, internetile ja mobiilsidele.

Õhtuses pöördumises märkis Zelenski, et Kiievi linnapea Vitali Klõtško ja tema ametnikud pole abistamiseks piisavalt teinud.

"Kahjuks ei ole kohalikel omavalitsustel kõigis linnades hästi läinud. Eelkõige on Kiievis palju kaebusi... Pehmelt öeldes on vaja rohkem tööd teha," ütles ta ja ütles, et paljudes Kiievi keskustes ei olnud tase piisavalt hea. "Palun pange tähele – Kiievi inimesed vajavad rohkem tuge... paljud on 20 või isegi 30 tundi elektrita olnud. Ootame linnapealt kvaliteetset tööd." Samuti mainis Zelenski valesid raportites.