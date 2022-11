Mudalihe pühkis Itaalia saarel minema maju ja autosid

Itaalias Ischia saarel oli laupäeval mudalihe, mis pühkis minema mitu kodu. Kohalike võimude sõnul on mitu inimest kadunud.

Mudalihke põhjustasid paduvihmad ning muda ja praht pühkisid merre puid, hooneid ja autosid, vahendas BBC. Võimude sõnul raskendab kehv ilm päästjate jõudmist saarele.

Itaalia taristuminister Matteo Salvini ütles, et mudalihke tõttu on hukkunud kaheksa inimest, kuid siseministeerium teatas hiljem, et ükski surmajuhtum pole veel kinnitust leidnud.

Saarel asuva Lacco Ameno linnapea sõnul on kümned perekonnad muust ilmast ära lõigatud ning hulk hooneid on kokkuvarisenud. Hulk inimesi on väidetavalt kohalikus hotellis lõksus.

Kohalikud võimud kutsuvad inimesi üles püsima kodudes, et vältida päästeteenistuste töö takistamist.

Campania piirkonda on tabanud viimastel päevadel tugevad vihmahood ning tugeva tuule ja vihma hoiatus on antud pühapäevani.

Ischia on populaarne puhkusepaik nii turistide kui ka itaallaste seas.