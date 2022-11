Suri Valgevene välisminister Vladimir Makei

Makei surmast teatas Valgevene välisministeeriumi pressiesindaja Anatoli Glaz.

Makei oli Valgevene välisminister alates 2012. aastast.

Makei on teeninud nii Nõukogude Liidu kui ka Valgevene sõjaväes. Ta oli reservpolkovnik. 1990. aastatel oli ta Valgevene esindaja Euroopa Nõukogus, samuti Valgevene suursaadiku nõunik Prantsusmaal. 2000. aastate alguses töötas Makei Valgevene presidendi kantseleis.

Belta andmeil oli Makei surm ootamatu. Sel nädalal osales ta Armeenia pealinnas Jerevanis kollektiivse julgeoleku lepingu organisatsiooni konverentsil, esmaspäeval oli tal kavas kohtumine Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga.

Reuters kirjutab, et enne 2020. aasta presidendivalimisi ja sellest ajendatud valitsusvastaseid proteste oli Makei üks neist, kes soovis, et Valgevene parandaks suhteid läänega ning kritiseeris Venemaad. Tema seisukoht muutus aga, kui protestid algasid ning tema väitel õhutasid protestijaid lääne agendid.

The Guardian kirjutab, et Makei surm on oluline Ukrainas käiva sõja seisukohast, sest septembris kordas Makei Venemaa sõnumit sõja põhjuse kohta, süüdistades NATO-t ja läänt Venemaa ja Valgevene julgeolekuhuvide tähelepanuta jätmises.

"Me oleme šokeeritud teadetest Valgevene välisministri Vladimir Makei surmast," kirjutas Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova sotsiaalmeedias.