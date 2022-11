Märjamaal sai liiklusõnnetuses surma üks ja vigastada kolm inimest

Häirekeskus sai kella 14.50 ajal teate kahe sõiduauto kokkupõrkest Tallinna - Pärnu - Ikla maantee 89. kilomeetril.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Margus Kaldma selgitas, et avariipaigal kogutud esialgsete andmete järgi on praeguseks teada, et sõiduauto Audi liikus Pärnu suunas ning Nissan Patrol Pärnust Tallinna suunal. Mis asjaoludel toimus aga kahe sõiduki kokkupõrge on veel selgitamisel.

Kokkupõrke järel paiskus Nissan Patrol kraavi ja jäi katusele. Selles viibis vaid juht, 43-aastane mees, kes sai viga ning kelle meedikud haiglasse viisid. Audis oli kokku kolm inimest – juht ning kaks kaasreisijat. Kokkupõrkes hukkus Audis kaasa sõitnud 58-aastane naine. Audi juht ning teine kaasreisija said õnnetuses viga. Audi roolis olnud mehe viis kiirabi haiglasse ning raskelt viga saanud kaasreisija, 43-aastase naise viis Põhja-Eesti regionaalhaiglasse PPA lennusalga kopter.

Politseinikud tuvastasid avariipaigas, et mõlemal sõidukil olid all nõuetekohased talverehvid. Tee avariipaigas oli lumine ja talviselt libe ning õnnetuse hetkel sadas lund. Õnnetus juhtus sirgel teelõigul, kus lubatud maksimaalne sõidukiirus on 90 kilomeetrit tunnis.

Politsei palub kõigil, kel on selle liiklusõnnetuse kohta infot või kui kellelgi on õnnetusest näiteks pardakaamera salvestist, sellest teada anda politseile numbril 5345 0510.

Politsei palub kõikidel liiklejatel praegustes talvistes oludes liikudes olla tähelepanelik, hoida piisavat pikivahet reageerimaks ettetulevatele ootamatustele ning vältida järske manöövreid.