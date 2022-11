Haapsalus süüdati esimese advendi tuli

Haapsalus on traditsioon, et esimese advendi tuli süüdatakse advendile eelneval õhtul ning seda jagatakse lossiplatsil linnarahvale. Rahva lõbustamiseks olid seekord tulejagamisel kohal ka Läänemaa jõuluvanad.

Haapsalu lossiplatsi täitsid laupäeva õhtul sajad inimesed, kes tahtsid omale advendituld koju viia või tulid lihtsalt advendirõõmust osa saama.

"Väga mõnus ja eriti see lumi, mis taevast alla tuleb, see teeb kohe väga maagiliseks olemise," ütles Kerli.

Laupäeva õhtul läideti Haapsalu linna jõulupuu tuled ning lossiplats kaunistati valgusmänguga.

Hoolimata sellest, et sadas laia lund, oli kohaletulnute seas nii esimest korda osalejaid kui ka neid, kes käinud Haapsalus advenditule jagamisel ka varem.

"Advenditule jagamine on kõige ägedam. Selle teeb ägedaks jõulurahu ja meeldetuletus, et jõulud on tulemas," ütles Igor.

Haapsalus on traditsiooniks, et advendiküünal süüdatakse esimesele advendile eelneva laupäeva õhtul.

"Eriti praegusel ajal, kui kaunis paljudel inimestel on muresid ja küsimusi, on valgust vaja ja valgus ongi see, mis pimeduse eemale lükkab. Sellepärast ka päev algab õhtuga ja jõuab hommikusse. Valgust on vaja," rääkis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Tiit Salumäe.

Rahva lõbustamiseks olid kohal Läänemaa jõuluvanad, kes said Haapsalu linnapea Urmas Suklese käes jõulumajakese võtmed. 3. detsembrist alates ootavad jõuluvanad lossiplatsil asuvas majakeses nädalavahetustel külalisi. Selleks ajaks pannakse püsti ka postkast, kuhu saab jõuluvanale kirja jätta.