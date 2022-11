Sõjauuringute instituut: saabuvad külmad võimaldavad peatselt uuesti suuri lahinguid

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) ekspertide hinnangul võib lähiajal oodata lahingutegevuse uut ägenemist Ukrainas, kuna paari nädala jooksul peaks maapind külmuma, mis võimaldab taas rasketehnika liikumist. Ajaleht The New York Times kirjutab, et lahingumoona varud võivad saada sõjas otsustavaks, kuna seda kulub tempos, mida pole nähtud Teisest maailmasõjast saadik.

Oluline 27. novembril kell 7.25:

- Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul võib lähiajal toimuva maapinna külmumise järel oodata lahingutegevuse uut ägenemist Ukrainas;

- NYT kirjutab, et lahingumoona varud võivad saada sõjas otsustavaks, kuna seda kulub tempos, mida pole nähtud Teisest maailmasõjast saadik;

ISW: Ilm lubaks peagi uuesti suuri operatsioone alustada

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) ekspertide hinnangul võib lähiajal oodata lahingutegevuse uut ägenemist Ukrainas, kuna paari nädala jooksul peaks maapind külmuma, mis võimaldab taas rasketehnika liikumist.

ISW ülevaate kohaselt on viimastel päevadel olnud märgata lahingutegevuse vaibumist rindejoonel seoses ilmaga, aga see peaks muutuma, kui maapind kogu rindejoone ulatuses läbi külmub.

Instituudi hinnangul näitavad nii Ukraina kui Vene vägede rindeteated Svatovo, Bahmuti ja Ugledari rindelõikudel, et sõjalisi operatsioone takistab vihmade tõttu pehmeks muutunud pinnas. ISW ekspertide prognoosi kohaselt peaks järgmisel nädalal saabuv külm maapinna uuesti kõvaks muutma, võimaldades aktiivsemat lahingutegevust, kuna mõlema poole mobiilsus saab uuesti kasvada.

ISW tõdeb siiski, et pole teada, kas kumbki pool valmistub praegu uuteks pealetungideks.

NYT: Ukrainas kulub ööpäevas sama palju laskemoona kui Afganistani ühe kuuga

Ukraina ja Venemaa kulutavad lahingutes sama palju laskemoona ööpäevas, kui kulus Afganistanis terve kuu jooksul. Tegemist on kasutatava relvastuse ja laskemoona hulga poolest suurima konfliktiga pärast Teist maailmasõda ning varud võivad saada selle konflikti tulemuse suhtes otsustavaks, kirjutas ajaleht The New York Times.

"Päev Ukrainas – see on kuu või isegi rohkem Afganistanis," ütles lehele mõttekoja Euroopa Välissuhete Nõukogu ekspert, hiljuti veel NATO peasekretäri relvastusinvesteeringute valdkonna nõunikuna töötanud Camille Grand.

Ühe kõrge NATO ametniku sõnul tulistasid Ukraina üksused suvel Donbassis keskmiselt 6000 – 7000 mürsku päevas, Vene väed aga 40 000 – 50 000. NYT toob võrdluseks, et USA toodab kõigest 15 000 mürsku kuus.

Ajaleht märgib, et külma sõja lõppedes kärpisid lääneriigid järsult oma kaitsekulusid, relvajõude ja arsenali ning nüüdne sõda Ukrainas toob need puudused teravalt esile. Isegi USA-l on ainult piiratud varud sellest, mida Ukraina vajab ja küsib ning Washington ei soovi kõiki olulisi varusid ära anda, mis on mõeldud Lõuna-Korea ja Taiwani kaitseks.

Leht kirjeldab, kuidas lääneriigid otsivad võimalusi relvastuse ja laskemoona kiiremaks tootmiseks ning eriti Nõukogude aegseid relvi, nende varuosi ja laskemoona. Kaalutakse isegi investeeringuid Tšehhis, ulgaarias ja Slovakkias asuvatesse vanadesse sõjatehastesse, et alustada neis uuesti 152- ja 122-millimeetriste mürskude tootmist, mida kasutavad Nõukogude päritolu suurtükid.

NYT andmeil on NATO riigid kokku andnud Ukrainale sõjavarustust umbes 40 miljardi dollari väärtuses, mis võrdub umbes Prantsusmaa ühe aasta kaitse-eelarvega.

Üks NATO ametnik ütles lehle, et 20 alliansi riiki on peaaegu ammendanud oma võimalused, aga need kümme riiki, mis veel ei ole ammendanud, võivad anda rohkemgi: nende seas on Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Holland.