Pihkva kuberneri väitel sagenevad NATO droonide sissetungid

Venemaa Pihkva oblasti kuberneri väitel on sagenenud NATO riikide droonide piiriületuskatsed regioonis.

"Me ei ole selleks kunagi laiemalt rääkinud, aga on esinenud katseid, kus sõjalise otstarbega droonid ja muud lennuaparaadid on püüdnud seadusevastaselt üle piiri tulla," rääkis kuberner Mihhail Vedernikov laupäeval peetud meediakonverentsil.

Tema väitel toimus selliseid sissetunge ka enne Venemaa alustatud agressiooni Ukrainas, kuid need on pärast sõja algust veelgi sagenenud.

Pihkva oblastiga piirnevad NATO liikmesriigid Eesti ja Läti.

Vene võimudele lojaalse uudisteagentuuri TASS teadet vahendanud Iisraeli ajaleht The Jerusalem Post lisas, et Pihkva kuberneri väited järgnesid sellele, kui Venemaa teatas sel nädalal Ukraina droonirünnaku kahjutuks tegemisest okupeeritud Krimmi poolsaarel Sevastoopolis.

Oktoobri lõpus hävisid aga Pihkva oblastis Ostrovi õhujõudude baasis toimunud plahvatustes kaks Vene ründekopterit Ka-52. Ukraina sõjaväeluure väitel põhjustasid plahvatused kopterite juurde paigutatud lõhkelaengud. Ostrov asub umbes 15 kaugusel Läti piirist ning 30 kilomeetri kaugusel Eesti lõunapiirist.