Kell 18.45 "Ukraina stuudios" kolonelleitnant Kaarel Mäesalu, Raine Pajo, Merle Maigre

Venemaa on sel nädalal jätkanud Ukraina energiataristu hävitamist. Raketirünnakud on massiivsed ja kahjud erakordselt suured. Kui kauaks jätkub venelastel rakette ja muud täppismoona, seda analüüsib "Ukraina stuudios" kolonelleitnant Kaarel Mäesalu.

Kui raskeks teevad need rünnakud Ukraina elektriga varustamise ja milline on riigi võimekus purustusi taastada, sellest räägib Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Julgeolekuanalüütik Merle Maigre aitab selgitada, kuidas on muutunud Venemaa retoorika rahvusvahelises suhtluses, millest on tingitud Moskva vastuolulised signaalid võimalike läbirääkimiste kohta ja millised käigud on Putinil veel üldse varus Lääne mõjutamisel.

Ukraina stuudio algab ETV-s kell 18.45, saatejuht on Urmas Vaino.