Itaalia päästjad jätkavad Ischia saare maalihkes kadunute otsimist

Maalihe tabas Napoli lähedal asuvat saart pärast tugevaid paduvihmasid, hävitades oma teel maju ja pühkides autosid merre, vahendas BBC.

Kinnitust on leidnud kahe inimese hukkumine: 30. eluaastates naine ja viie- või kuueaastane laps. 11 inimest on kadunud.

Saarele on päästetöödeks saadetud appi rohkem kui 100 päästjat, samuti sukeldujaid ning pinnaseteisaldamise üksused, ütles Itaalia siseminister Matteo Piantedosi.

BBC kirjutab, et Ischia saar on populaarne puhkusepaik nii turistide kui ka itaallaste hulgas, kuid probleem on see, et umbes pooled sealsetest hoonetest on ehitatud ebaseaduslikult ning ei suuda seetõttu maalihetele või maavärinatele vastu pidada.

Piantedosi ütles Itaalia ajalehele La Stampa, et olukord saarel on väga tõsine ja keeruline. Valitsus on eraldanud saarel hoonete ülesehitamiseks esialgu kaks miljonit eurot.