Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa plaanib korraldada uusi raketirünnakuid. Zelenski hoiatas, et algav nädal saab olema sama raske kui eelmine.

Oluline 27. novembril kell 5.50:

- Zelenski: Venemaa kavandab uusi õhurünnakuid;

- Reuters: Suurbritannia peaminister lubab Ukraina toetamist suurendada;

- Kiiev: Vene rünnakute tõttu on kahjustada saanud 32 000 tsiviilobjekti;

- ISW: Venemaa inforuumis levivad üha rohkem väited, et Vene väed ei suuda enam hoida Zaporižžja oblastit.

Zelenski: Venemaa kavandab uusi õhurünnakuid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pühapäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa plaanib korraldada uusi raketirünnakuid. Zelenski hoiatas, et see nädal saab olema sama raske kui eelmine.

"Me teame, et terroristid valmistavad ette uusi rünnakuid. Me teame seda kindlalt. Seni, kuni neil on rakette, nad ei loobu. Algav nädal võib olla sama keeruline kui eelmine nädal. Meie kaitsevägi valmistub selleks, kogu meie riik valmistub. Töötame kõigi stsenaariumide kalla, teeme koostööd oma partneritega," ütles Zelenski.

23. novembril korraldas Venemaa massiivse raketirünnaku Ukraina energiataristu vastu. Ukrainas jäid miljonid inimesed ilma elektrita.

Zelenski tunnistas pühapäeval, et olukord rindel on endiselt väga raske. Kõige keerulisem on olukord Donetski oblastis, vahendas The Kyiv Independent.

Reuters: Suurbritannia peaminister lubab Ukraina toetamist suurendada

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak peab esmaspäeval oma esimese suurema välispoliitilise kõne. Ta lubab kõnes, et Suurbritannia säilitab või suurendab oma sõjalist toetust Ukrainale, teatas Reuters.

Suurbritannia on sel aastal saatnud Ukrainale 2,8 miljardi dollari eest sõjalist tehnikat.

Kiiev: Vene rünnakute tõttu on kahjustada saanud 32 000 tsiviilobjekti

"Nagu terroristidelt oodata võis, siis venelased ründavad tsiviilsihtmärke. Praeguseks on Vene rakettide ja pommide tõttu kahjustada saanud umbes 32 000 sellist sihtmärki. Need on peamiselt eramajad ja korterelamud. Ainult kolm protsenti rünnakutest on toimunud sõjaliste objektide vastu," ütles Ukraina diplomaat Jevgeni Jenin.

ISW: Venemaa inforuumis levivad üha rohkem väited, et Vene väed ei suuda enam hoida Zaporižžja oblastit

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel hakkavad Vene blogijad kaotama usku Vene vägede suutlikkusse hoida Zaporižžja oblastis asuvaid võtmepiirkondi. Blogijad väidavad, et Vene väed valmistuvad lahkuma Zaporižžja tuumajaamast.

Ukraina riikliku tuumaenergiafirma Energoatom juht Petro Kotin ütles pühapäeval samuti, et näha on märke sellest, et Vene väed võivad valmistuda lahkuma Zaporižžja tuumajaamast, mille nad märtsis hõivasid.

ISW pole siiski veel näinud mingeid tõendeid, et Ukraina alustab peagi vastupealetungi Zaporižžja oblastis. ISW hinnangul kardab Venemaa samuti, et Ukraina võib korraldada pealetungi üle Dnipro jõe.