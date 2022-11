Tori sild avati liiklejatele

Sillaehitus Toris algas aprillis, kui rajati ajutine sild kergliiklusele, mais suunati ühistansport ja tavaliiklus ümbersõitudele ja sild lammutati. Silla raudbetoon- ja teraskonstruktsioonid on valmis, jäänud on treppide ja koonuste ehitus. Kevadesse jääb katte rajamine kõnniteedele ja sõiduosale.

"Kui kevadel ilm peaks paranema, siis tehakse viimased kattekihid, hüdroisolatsioon sillale ja see uhke kõnniteekate ka, mis on kohalike inimestega koostöös välja valitud, et see arhitektuurselt sobituks kõige paremini ümbritsevate ajalooliste hoonetega. Tempo oli korralik, aga kvaliteedis ei ole me järeleandmisi teinud. See kõik, mis on tänaseks valmis, on väga hea. Koostöö on väga hea olnud nii tellija kui ka järelevalvega, nii need head asjad sünnivad," lausus ehitusfirma TrefNord juhatuse liige Jaanus Taro.