Ilm püsib talvine, aga esialgu on õhk Eesti kohal pehme. Detsembri algus võib üllatada korraliku külmaga.

Teisipäeval ulatub Eestini Venemaal laiuva kõrgrõhuala külm serv, kuid kaguvoolus saabub aeg-ajalt lumepilvi, mis maa valget jumet värskendavad. Saarte kohal on õhumass soojem ning mõnel pool mere ääres on seetõttu sadu vesisem. Kolmapäeval tuleb kagu poolt lund juurde, idast lisandub ka külma õhku.

Öö vastu teisipäeva on Eestis pilves. Kohati sajab vähest lund, saartel ka lörtsi või vihma. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni 0 kraadi, saarte rannikul on sooja kuni kaks kraadi.

Hommik on pilves. Kohati sajab, mandril lund, saartel lörtsi ja vihma. Idakaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Päev on pilves. Paljudes kohtades sajab lund, saartel paiguti ka lörtsi ja vihma. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni 0 kraadi, saartel on kohati sooja kuni kolm kraadi.

Kolmapäev tuleb mitmel pool lumega, vaid saarte rannikul on sadu vesisem. Õhk hakkab külmenema. Öösel on külma ühest kuue kraadini, päeval ühest nelja kraadini. Saartel jääb õhutemperatuur ööpäevaringselt -2 ja +3 kraadi vahele.

Neljapäeval sajuvõimalus väheneb ning pilvede vahele tekib enam selgimisi. Ida-Eestis võib õhutemperatuur langeda hommikuks -10 kraadist madalamale, läänes on õhk pehmem, päeval tõuseb õhutemperatuur -5 kraadi ümbrusesse, saarte rannikul on nii öösel kui päeval null kraadi ümber.

Reede on praeguse seisu järgi päris karge, öised miinimumid langevad kohati -15 kraadist madalamale ning jäävad päevalgi -10 kraadi ümbrusesse.

Laupäeval saabub lumesadu ühes pehmema õhuga.