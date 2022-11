Venemaa pommitab aina rohkem Hersoni oblastis asuvaid asulaid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma igaõhtuses pöördumises, et viimase nädala jooksul pommitasid Vene väed Hersoni oblastis asuvaid asulaid 258 korda. Zelenski sõnul kahjustasid Vene väed ka pumbajaama, mis varustas Mõkolajivit veega.

Oluline 29. novembril kell 5.55:

- Venemaa pommitab aina rohkem Hersonis asuvaid asulaid;

- Macron sõidab USA-sse ja arutab Bideniga Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas;

- Poola võimupartei juht: Saksamaa peaks saatma Ukrainasse õhutõrjesüsteemid Patriot;

- Venemaa viis Valgevenesse 15 õhutõrjesüsteemi;

- ISW: Bahmutit ei ohusta veel ümberpiiramine.

Venemaa pommitab aina rohkem Hersonis asuvaid asulaid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma igaõhtuses pöördumises, et viimase nädala jooksul pommitasid Vene väed Hersoni oblastis asuvaid asulaid 258 korda. Zelenski sõnul kahjustasid Vene väed ka pumbajaama, mis varustas Mõkolajivit veega.

Ukraina väed vabastasid Hersoni 11. novembril. Piirkond on nüüd Venemaa suurtükiväe pideva tule all. Tsiviilelanikud jätkavad Hersoni linnast lahkumist, kuna Dnipro jõe idakaldale paigutunud Vene väed jätkavad linna pommitamist.

Hersoni võimude teatel hukkus 20.-25. novembrini Venemaa pommitamise tõttu 15 inimest, nende hulgas oli ka üks laps, vahendas The Kyiv Independent.

Macron sõidab USA-sse ja arutab Bideniga Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teeb sel nädalal riigivisiidi USA-sse. Prantsuse ametniku sõnul arutab ta Joe Bideniga ka Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas, vahendas CNN.

Macron kohtub USA-s veel asepresident Kamala Harrise ja välisminister Antony Blinkeniga. Hiljem kohtub ta USA kongressisaadikutega.

Poola võimupartei juht: Saksamaa peaks saatma Ukrainasse õhutõrjesüsteemid Patriot

Poola võimupartei juht Õigus ja Õiglus (PiS) Jaroslaw Kaczynski ütles, et Saksamaa peaks saatma Ukrainasse õhutõrjesüsteemid Patriot.

"Need raketid on selles sõjas kasulikud, kuid ainult kohas, kus neid tegelikult kasutatakse," ütles Kaczynski.

Venemaa viis Valgevenesse 15 õhutõrjesüsteemi

Venemaa saatis Valgevenesse hulk sõjatehnikat, sealhulgas 15 õhutõrjesüsteemi, teatas Venemaa relvade liikumist jälgiv rühmitus Belarusian Hajun.

Valgevenes on praegu umbes 12 000 mobiliseeritud Venemaa sõjaväelast.

ISW: Bahmutit ei ohusta veel ümberpiiramine

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel väidab Venemaa, et riigi väed teevad Bahmuti lähedal edusamme. Praegu pole aga nende väidete kohta konkreetseid tõendeid. Venemaa allikad on alates oktoobrist esitanud valesid väiteid, et riigi väed teevad Bahmuti lähedal edusamme.

"Isegi kui Vene väed on Bahmutist lõuna pool asuvad asulad vallutanud, siis pole nad kontrolli alla saanud tähtsaid marsruute. Kõige lähemal Bahmutile asuvad Vene vägede positsioonid on Klištšiivkas. Bahmutit ja Klištšiivkat lahutab kolm kilomeetrit lagedat põllumaad, " teatas ISW.

Ukraina peastaap teatas esmaspäeval, et Vene väed keskenduvad jätkuvalt Bahmuti ümbruses mitme asula ründamisele.

Ukraina sõjaväe ida ringkonna esindaja Sergi Tšerevatõi ütles, et Bahmut on Ukraina jaoks peamise lahingu keskmes.

"Vaenlane on kõige agressiivsem selles suunas. Ta viib läbi rünnakuid ja tulelööke. Keskmiselt teeb vaenlane päevas umbes 180 kuni 200 suurtükirünnakut," ütles Tšerevatõi.