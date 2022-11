Rahvusvaheline ettevõte ostis Eesti META-s osaluse

Rud Pedersen Groupi osaluseks META-s kujuneb 58 protsenti. META juhtimist jätkab Andreas Kaju.

"Meie klientide jaoks on tehingul selged plussid – oleme nüüd Balti äriregioonis ja kolmes pealinnas üks meeskond, kuhu kuulub sadakond konsultanti ja eksperti, kes toetavad oma kliente üle kogu kommunikatsiooni spektri – valitsussuhetest maine juhtimiseni, brändi- ja digikommunikatsioonist kriisikommunikatsioonini," ütles META juhtivpartner Kaju tehingut selgitades.

Rud Pedersen Groupi asutaja ja president Morten Rud Pedersen ütles, et näeb tehingus võimalust võtta kogu Balti regioonis sisse turuliidri positsioon.

Seni Rud Pedersen Eesti üksust juhtinud Kairi Uustulnd asub META valitsussuhete tiimi juhiks. Turunduskommunikatsiooni tiimi juhib jätkuvalt Ann Hiiemaa ning mainetiimi Rainer Laurits. Ott Lumi võtab sisse valitsussuhete erinõustaja rolli, kus jätkab mitme META strateegilise projekti juhtimist.

"Oleme seni keskendunud puhtalt valitsussuhetele. See on meie jaoks olnud väga loomulik areng, et laiendades strateegiliselt oma teenuseid, oleme valinud selleks turul parimad eksperdid mitte üksnes oma oskuste vaid ka ettevõtluskultuuri põhjalt," ütles üle nelja aasta Rud Pederseni valitsussuhteid juhtinud Kairi Uustulnd.

Ettevõte jätkab Eestis tegutsemist Meta Advisory Group ärinime all.

Rud Pedersen Groupist (RPG) on asutatud 2003. aastal, grupi peakontor on Stockholmis ning selle pea 500 konsultanti ning 75 partnerit töötavad 13 turul ümber Läänemere ning Euroopa.