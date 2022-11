Tallinna juhid lubavad osa poliitikuid nõukogudest välja heita

Tallinna linna juhtivad Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid on kokku leppinud, et linnaettevõtete ja sihtasutuste nõukogudes kärbitakse poliitikute hulk alla poole. Neid lubatakse asendama eksperdid väljastpoolt linnavalitsust.

AS Tallinna Linnatranspordi nõukogus on kolm keskerakondlast, üks sotsiaaldemokraat ja üks linnaametnik. Tallinna Soojuse nõukogus on ühe linnaametniku kõrval samuti üks sotsiaaldemokraat, aga suisa neli keskerakondlast. Aga näiteks Tallinna Hambakliiniku nõukogus sotse ei ole. Seal on ühe ametniku kõrval neli keskerakondlast.

Kolm ja pool aastat linna juhtinud keskerakondlase Mihhail Kõlvarti sõnul on ta pidanud kogu aeg oluliseks, et linnaettevõtete ja sihtasutuste juhtimise juures oleks vähem poliitikuid ja rohkem eksperte. Tegu olevat lihtsalt pideva arengu ja protsessiga.

Siiski, nüüd on paika saanud ka konkreetsed sihid. "Me oleme kokku leppinud, et järk-järgult me liigume sinna suunda, et meil erakondade esindajaid nõukogudes ei ole üle poole," ütles Tallinna linnavolikogu esimees sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski. Tema sõnul jõutakse muudatustega lõpule 2023. aasta esimeseks juuliks.

Tänavu detsembris peaks kokku tulema ekspertrühm, mis koostab linna omanikupoliitika raamdokumendi. Seda dokumenti ootavad koalitsioonipartnerid 1. maiks.

"Muuhulgas vaadatakse üle ka see, milliseid äriühinguid ja sihtasutusi üldse vaja on, mis on nende avalik funktsioon ja selle pealt on võimalik ka edaspidi teha konkreetseid otsuseid, omaniku suuniseid ja ootusi nendele ettevõtetele, nii nõukogudele kui ka juhatustele," rääkis Ossinovski.

Selle sama töö raames peaksid vormuma ka reeglid, kuidas või mis alustel nõukogu liikmeid määratakse. Samas kinnitas Ossinovski, et nõukoguliikmete väljavahetamine algab juba varem.

Esimesed kaadrimuutused lähiajal

"Seal, kus toimub mingi muutus tulenevalt nõukogu liikme volituste lõppemisest või mõnest muust asjast, me neid otsuseid teeme," kinnitas Ossinovski, ning lisas, et võimalikke eksperte, kes poliitikute koha üle võtaks on juba otsima hakatud. "Esimesed otsused tulevad selles kontekstis juba õige pea," ütles ta.

Eesseisvaid muutusi kinnitas ka Kõlvart. Eraldi mainis ta Tallinna linnatranspordi nõukogu. "Suurem osa muudatustest on plaanis järgmise aasta esimese poole jooksul ellu viia," ütles Kõlvart.

Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimehe Karl-Sander Kase sõnul oleks vaja hoogsamaid muutusi. "See probleem veeretatakse justkui perioodi, mil riigikogu valimised on läbi," nentis Kase, kelle sõnul on tarvilik raamdokument juba olemas.

"See on 2019. aastal koostatud korruptsioonivastase strateegia raport, kus on selgelt ette nähtud nimetamiskomitee loomine," märkis Kase.

Neljapäeval arutab Tallinna linnavolikogu ka Isamaa esitatud eelnõu, mis nõukogude liikmete nimetamiseks mõeldud komitee ellu kutsuks.

AS Tallinna Linnahall lõpetatakse

Tallinna linnavalitsus aga teatas, et nende linna äriühingute ja sihtasutuste reformimine ei piirdu ainult raamdokumendi loomise või nõukoguliikmete väljavahetamisega. Nimelt plaanitakse lõpetada nii AS Tallinna Linnahalli kui Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve sihtasutuse tegevus.

Neist esimese ülesanded ja vara antakse aktsiaseltsile Tallinna Tööstuspargid, teise rolli võtab üle linna keskkonna- ja kommunaalamet. Jevgeni Ossinovski märkis, et ühe hoone haldamiseks eraldi aktsiaseltsi tarvis ei ole.

"Järgmise poolaasta jooksul jääb töösse veel mitu ettevõtte ja sihtasutuse küsimust ning ma usun, et me jõuame ka seal kokkuleppele, et nende töö sellises vormis on võimalik reorganiseerida," lausus Ossinovski.

Kõlvart ütles, et ka linnaettevõtete ja sihtasutuste sulgemine on pidev protsess. "Täna on vahendite kokkuhoidmine eriti aktuaalne," nentis Kõlvart ja lisas, et ühe ettevõtte sulgemise abil võib säästa kuni 100 000 eurot aastas.

AS Tallinna Linnahall saab tänavu linnalt 880 000 eurot. Suurema osa sellest neelavad kütte- ja elektrienergia kulud. Ettevõtte juht Anu Liinsoo tõdes, et temale tuli aktsiaseltsi lõpetamise uudis üllatusena.

"Aga selge on olnud, et linnahalli küsimus on olnud õhus ja et mingi hetk midagi tuleb otsustada," märkis Liinsoo.

Ettevõtte põhiülesanne on suure hoone korrashoidmine. "Kuna maja on hästi suur ja sopiline ja kasutusest väljas, tuleb sellel pidevalt silma peal hoida," sõnas Liinsoo. "Tuleb jälgida, et fassaadil ei tekiks varinguohtlikke kohti." Samamoodi tuleb hoolega jälgida Enn Põldroosi loodud gobeläänvaiba seisukorda.

Linnahallil on seitse üürilepingut ning tänavu on maja kasutatud kuue filmi võteteks. "Koostöös Arhitektuurikeskusega on meil see aasta käinud peaaegu 2300 ekskursanti," ütles Liinsoo.

"Ülalpidamiskuludes väga kokku hoida ei saa. Aga tööjõukuludes on mingisugune kokkuhoid võimalik," sõnas Liinsoo ning märkis, et aktsiaseltsi lõppemisel pole tarvis näiteks nõukogu. Linnahalli neli nõukogu liiget saavad praegu 500 eurot kuus, nõukogu esimehele Andrei Novikovile antakse iga kuu 750 eurot.

Linnavalitsuse pressiteates kulude kokkuhoiule ei viidata. Küll märgitakse, et kui ettevõte ühendatakse aktsiaseltsiga Tallinna Tööstuspargid, on arendusprojektide juhtimiskogemus ühes kohas. Ühendatud ettevõtte nimeks saabki Tallinna Linnaarendus.

Sihtasutusel nõukoguliikmeid sama palju kui töötajaid

AS Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve sihtasutuse nõukogu liikmed teenivad pisut vähem raha. Nõukogu esimees Viktor Vassiljev saab 500 eurot kuus, teine nõukogu liige linnaametnik Vello Ervin 350 eurot.

Ka töötajaid on sihtasutusel kaks. Vassiljev märkis, et selle töö on samas väga oluline. "Sihtasutus teeb igapäevast rutiinset tööd ja hoiab sõltumatu kontrollorganina silma peal Tallinna Vee tegemistel, et linnaelanikud saaksid piisaval hulgal kvaliteetset joogivett," märkis Vassiljev ning lisas, et rohkem töötajaid selleks vaja ei olegi.

"Töö on piisavalt kindlalt paika pandud, teostatakse proove, kontrollitakse, kuidas ettevõtja täidab ülesandeid aga lahendatakse kaebusi," ütles Vassiljev.

Vassiljevi hinnangul ei muutu linnaelaniku jaoks midagi ka juhul, kui vee kontrollimise ülesanne sihtasutuse käest linnaasutusele antakse. Ta usub, et ka raha ei õnnestu sellest kokku hoida.

"Sest sihtasutuse kogu eelarve on 150 000 eurot aastas ja vaevalt, et erasektor seda tööd oluliselt kallimalt või odavamalt teeb," lausus Vassiljev.