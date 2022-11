Energiaekspert: Paldiskisse ei ole praegu LNG-laeva vaja

Kas Paldiski LNG vastuvõtukai juurde suudetakse hankida vastuvõtukäpp, mis võimaldaks investoritel Alexelal ja Infortaril tuua sadamasse LNG laev, on täna äärmiselt ebaselge, sest seadet alles hakatakse otsima. Alexela hinnangul jättis Elering vajalikud seadmed ostmata, Eleringi kinnitusel teavitas Alexela neid liiga hilja.

Peaminister Kaja Kallas ütles teisipäeval Vikerraadios, et Alexela ja Infortar tahavad saada riigilt kai eest rohkem raha.

Alexela aga usub, et ujuvterminal võiks mõjutada gaasi hinda.

"Me usume küll, et konkurents on see, mis hinna alla toob. Seda on ka selles kriisis näha olnud, et situatsioonid, kus LNG vastuvõtuvõimekus on piisav, siis on gaasi hind olnud kohe oluliselt madalam. Me usume sellesse, et piisava konkurentsi juures on kindlasti ka Eesti tarbijal võimalik saada nii-öelda parim maailmaturuhind," lausus Alexela nõukogu esimees Marti Hääl.

Energeetikaekspert Marko Allikson on teisel arvamusel.

"Gaasil on igal ajahetkel turuhind. Eesti on GET Balticu gaasibörsil, kus saab igapäevaselt gaasi osta ja müüa ja see määrab jooksva turuhinna. Ja loomulikult on pikemaajaliste lepingute eelkõige TTF-iga seotud hinnad. Need on hinna alusteks siin piirkonnas, et müüa mingi muu hinnaga, no see on kellegi jaoks siis eriotsus, kas ta soovib sellisel viisil seda teha," rääkis Allikson.

Kuna meie gaasituru piirkonnas on Klaipeda ja valmimas Inkoo LNG-terminal, siis varustuskindluse tagamiseks pole Paldiskisse LNG-terminali vaja, ütles Allikson.

"Kaks suurt FSRU terminali ja lisaks mahutis olev gaas – see peaks läbi talve ilusti vedama ja sellest peaks piisama ka selleks, et järgmiseks talveks juba uuesti oma mahutid täita," lausus Allikson.

Infortarile kuuluv Eesti Gaas tõi tänavu Klaipedasse viis LNG tankerit ning jaanuaris saabub sinna kuues. Kuid seejärel on juba raske järgmiseks aastaks Klaipedasse tankeri juurdepääsuakent saada, ütles Eesti Gaasi juht Margus Kaasik. Seetõttu ongi Paldiski kai oluline just järgmist aastat silmas pidades.

"Kui sinna saaks laevu tuua, siis see oleks meile üks tõsiseltvõetav alternatiiv. Klaipedas on neid laevaaknaid raskem saada, seal üksikud nii-öelda spot-võimalused tekivad, kokku aasta peale kuus akent ja sealt ehk midagi saame. Siis on ka Inkoo terminal, mis peaks käivituma uuest aastast ja kus me ka siis loodame mingisuguseid aknaid saada," lausus Kaasik.