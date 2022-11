The Telegraph: Katari staadioneid aitas ehitada Taliban

Briti lehe The Telegraph allikate kinnitusel maksid Katari ehitusfirmad Talibanile miljoneid, et rentida neilt jalgpalli maailmameistrivõistluse taristu ehitamise jaoks ehitustehnikat.

The Telegraph väitel kasutasid Talibani ametiisikud viimase kümnendi jooksul rahuläbirääkimiste käigus teenitud tulusid, et osta endale ehitustehnikat.

Seejärel pakuti soetatud tehnikat alltöövõtjana Katari jalgpalli maailmameistrivõistluse turniiride taristu rajamiseks, kinnitas lehele üks allikas Talibani Doha esindusest.

"Mõnel Talibani liikmel oli Dohas kuus kuni kümme rasketehnika masinat ning nad teenisid kuni 10 000 naela [ligikaudu 12 000 eurot] masina kohta kuus," kinnitas allikas Briti lehele.

Kaks eraldiseisvat Talibani allikat kirjeldasid lehele kuidas Talibani esindajatele anti rahukõneluste ajal riigis elamiseks suuri toetusi, mis seejärel investeeriti ehitustehnika soetamiseks.

Lisaks suurele rahalisele toetusele tagas Katari riik Talibani esindajatele riigis olles luksuslikud maasturid, tasuta tervishoiu ning toidu.

Kataris asus veel eelmise aastani Talibani peakontor. 2021. aasta augustis suutsid Talibani võitlejad taas vallutada enda kätte Afganistani riigi territooriumi enamiku.

Talibani juhtkond asus Katari pealinnas Dohas alates 2013. aastast, kus nad pidasid pikki rahukõnelusi nii USA kui ka ÜRO-ga.

Mitme allika kinnitusel koordineeris ehitustehnika liisimist ehitusfirmadele Haji Ahmad Jan, kes oli Afganistani nafta- ja kaevandusminister aastatel 1996-2001.

Talibani esindaja lükkas ametlikus vastuses The Telegraphile lehe väited tagasi.

Nii Katari staadionite rajamine kui ka Talibani režiim on verised

Leht rõhutab, et teadete kohaselt on Katari staadionite ja muu taristu rajamisel hukkunud üle 6000 võõrtöölise. Katari valitsus on neid väiteid eitanud.

Inimõigusorganisatsioonid on kinnitanud, et Taliban on alates võimu taas enda kätte haaramisest Afganistanis hukanud ilma kohtuotsuseta sadu endiseid valitsusametnikke, relvajõududesse kuulunud isikuid ja politseinikke.

Samuti on peetud kinni kohalikke aktiviste ja ajakirjanikke.

Talibani võimule tulles keelati tüdrukutel keskkoolis käimine ning naistel on riigis keelatud tööl käimine ning paljude avalike kohtade, sh parkide, lõbustusparkide ja spordisaalide külastamine.