Kolmapäev tuleb pilvine ja lörtsine

Läänemeremaad on ka kolmapäeval Venemaa ja Skandinaavia kohal paikneva kõrgrõhkkonna mõjusfääris. Lund ja lörtsi sajab siiski nii Rootsis, Soomes kui ka Eestis. Eesti kohalt pärastlõunaks sajupilved taanduvad.

Ööl vastu kolmapäeva on taevas pilves ning sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma. Puhub valdavalt kagutuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Hommikul on taevas valdavalt pilves. Idapoolsetes maakondades sajab lund, saartel lörtsi ja vihma. Puhub nõrk kagu- ja lõunatuul. Temperatuur on -1 kuni -4, saarte rannikul kuni +2 kraadi.

Ka päev tuleb pilvine. Kui hommikupoolikul sajab mitmel pool veel lund, saartel ka lörtsi või vihma, siis pärastlõunal sadu harveneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 0 kuni -3, saarte rannikul kuni +3 kraadi.

Detsember algab pilves selgimistega ilmaga. Kohati sajab vähest lund, neljapäeval on saartel veel ka lörtsi oodata. Kui esimesel detsembril on päevane temperatuur veel keskmiselt -4 kraadi, siis järgnevail päevil vaid -7, -8 kraadi. Ja langevad ka öised temperatuurid. Neljapäeva öösel jääb termomeetri näit keskmiselt -7 kraadi juurde, sealt edasi on külma oodata juba enam kui 10 kraadi.