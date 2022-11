Erakonnad panustavad Tartu ringkonnas peamiselt end tõestanud häältemagneteile

Tartu linnas läheb jagamisele kaheksa mandaati. Eelmistel valimistel ainsana isikumandaadi saanud Tartu linnapea Urmas Klaas läheb ka seekord Reformierakonnale hääli püüdma.

"Minu eesmärk on selles, et Reformierakond võidaks parlamendivalimised ja Tartust läheks väga hea esindus riigikogusse. Ma ise tänan inimesi varasemate toetuste ees ja ütlen ka nõnda, et jätkan linnapea ametis ja riigikogusse soovin aidata oma head kolleegid, kes on siiani väga hästi töötanud ja kindlasti töötavad ka edaspidi," rääkis Klaas.

Kohalikel valimistel paremuselt teise tulemuse teinud Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas kandideeris 2019. aastal Tallinnas, ent loodab seekord kodulinna häältele.

"Tartule on olulised haridus, teaduse ja kõrghariduse rahastamine. Kliima teemad ja rohepöörde teemad on Tartule täpselt samaväärselt olulised, et riigi tasandil see korralik suund võetaks, sest Tartu on siin mingis mõttes ikkagi teenäitaja ja ootab riiki taga," rääkis Kallas.

Värskelt Eesti 200 liitunud Irja Lutsar on nimekirja esimene Tartu- ja Jõgevamaa piirkonnas.

Tartu sotsiaaldemokraatide seas keevad sisepinged, uut hingamist peaks tooma nimekirja esiotsa ajakirjandusteadlane Krista Aru. Riigikogu mandaadi saades jätab Aru selja taha Tartu Ülikooli raamatukogu juhi ameti.

"See sotside omavaheline tüli, mille tagamaid ma tegelikult ei tea ja ei tahagi teada, mul on kahju, et see nii on olnud. Minu jaoks on ikka kõige olulisem toetada solidaarsusel põhinevat mõtteviisi ja rääkida eesti kultuurist ja aidata kaasa, et kultuuri hoidvad inimesed saaksid oma tööd rahuliku südamega teha.

Olles töötanud aastaid suhteliselt vaestes kultuuriasutustes, ma näen, et üks, mida peaks praegu rohkem rääkima ja rõhutama, on meie kultuuri võimekus. See suutlikkus, mis kultuuris on, hoida ja toetada, pakkuda inimestele mitte võib-olla raha, aga lihtsalt ka head sõna – see on see sõnum, mida mina tahan rääkida," rääkis Aru.

Kohalikel valimistel Tartus kõige kehvema tulemuse teinud Keskerakond läheb ka riigikogu valimistele vastu Jaan Tootsi eestvedamisel.

"See oli ammu kokku lepitud, et mina olen esinumber ja Aadu Must on teine number. Tuleb palju uusi inimesi nimekirja, aga seda on vara veel öelda. Lihtne ei ole kunagi, Keskerakonnal pole Tartus kunagi lihtne olnud. Tartu on ikkagi Reformierakonna kants," ütles Toots.

Isamaa esinumber Tartus on haridusminister Tõnis Lukas, kes sai ringkonnamandaadi ka eelmistel valimistel.

"Hariduskorraldused, õpetajate palgad, kõik see, millega ma iga päev tegelen, see on Tartus see teema, mille põhjal mind rahvas ka ilmselt tunneb. Kindlasti tartlased Isamaad ja isamaalist hoiakut toetavad," rääkis Lukas.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) loodab Tartus saada üle 10 000 hääle ja kaks ringkonnamandaati. Esinumber on Jaak Valge.

"Seekord loodame saada ikka üle 10 000 ehk veerandi või kolmandiku võrra rohkem hääli kui eelmisel korral. Ja siis kaks ringkonnamandaati. Tartu on ju eestluse ajalooline kants. Me siis mingil moel taastame siin ajaloolise õigluse ehk taastame rahvuskonservatiivide populaarsuse. See on täitsa reaalne, sest meie reiting Tartu linnas on kiiresti tõusnud ja täitsa võib öelda, et tunneli lõpus on valge," rääkis ta.

Parempoolsed oma Tartu esinumbrit teatanud pole, rohelistest asub esikohale Johanna Maria Tõugu.