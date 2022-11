Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et aasta lõpuks ulatub Ukrainas hukkunud Venemaa sõdurite arv 100 000 sõdurini. Saksamaa kantsler Olaf Scholz lubas, et Berliin tarnib Ukrainale veel rohkem iseliikuvaid õhutõrjesüsteeme.

Zelenski: Venemaa kaotab sel aastal vähemalt 100 000 sõdurit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et aasta lõpuks ulatub Ukrainas hukkunud Venemaa sõdurite arv 100 000 sõdurini.

"Venemaa kaotab isegi sel aastal sada tuhat sõdurit ja jumal teab, kui palju palgasõdureid. Ja Ukraina jääb püsima," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul on olukord rindel endiselt keeruline. Tema sõnul püüavad venelased edasi liikuda Donetski oblastis.

"Kuid me hoiame kaitset, me ei lase vaenlasel oma kavatsusi ellu viia. Nad ütlesid kevadel ja suvel pidevalt, et vallutavad Donetski oblasti. Sel nädalal algab juba talv," ütles Zelenski.

Saksamaa lubas anda Ukrainale rohkem õhutõrjesüsteeme

Saksamaa kantsler Olaf Scholz lubas, et Berliin tarnib Ukrainale veel rohkem iseliikuvaid õhutõrjesüsteeme.

Scholzi sõnul jätkab Berliin tööd selle nimel, et Saksamaa saaks Ukrainale saata veel iseliikuvaid õhutõrjesüsteeme Gepard, vahendas CNN.

Iseliikuva õhutõrjesüsteemi Gepard tootis relvafirma Krauss-Maffei Wegmann.

Scholzi sõnul pole Saksamaa loobunud ka oma ettepanekust, et riik saadab Poolasse õhutõrjesüsteemid Patriot.

USA kaitseametnik: Washington kaalub õhutõrjesüsteemi Patriot saatmist Ukrainasse

USA kaalub õhutõrjesüsteemi Patriot saatmist Ukrainasse, et toetada nende võimet tõrjuda tagasi Venemaa rünnakuid, ütles teisipäeval USA kõrge kaitseametnik.

"Kaalume kõiki võimalusi. Patriot on üks võimalus, mida kaalutakse," lisas ametnik.

Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder ütles siiski hiljem, et USA ei plaani praegu veel Ukrainasse selliseid süsteeme saata, vahendas CNN.

"Arutame Ukrainaga erinevaid võimalusi, konsulteerime regulaarselt Ukrainaga ja oma liitlastega. Praegu pole meil plaanis Ukrainale Patriote anda, kuid me jätkame neid arutelusid ja kui sellel rindel on midagi teada anda, siis me seda teeme," ütles Pat Ryder.

ISW: Vene väed pole Bahmuti ümbruses olulisi edusamme teinud

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel tegid Vene väed 29. novembril Bahmuti ümbruses väikeseid edusamme. ISW ei saa siiski endiselt kinnitada Vene blogijate väiteid, et Venemaa väed liiguvad piirkonnas edasi.

ISW hindab jätkuvalt, et Bahmuti linna ei ohusta veel ümberpiiramine.