RUSI: Venemaa armee raiskab ukrainlaste trikkide tõttu palju laskemoona

Vene väed kasutavad tulejõu suunamisel aegunud kaarte. See võimaldab Ukraina armeel venelasi petta, seisab raportis.

Ukraina väed on pildistanud õhku lastud angaare, trükkinud sealt saadud mustrid suurtele lehtedele ja pannud need siis oma hävitajate peale. Vene väed ei suutnud siis välja selgitada, kuidas Ukraina hävitajad suutsid jätkuvalt hävitatud angaaridest õhku tõusta. Moskva oletas, et Ukraina võis ehitada maa-aluse angaari, vahendas The Times.

RUSI-i raport kirjeldab, kuidas Venemaa armee on väga halvasti juhitud. Venemaa armee ei õpi oma vigadest ja kommunikatsioon erinevate väeliikide vahel on väga halb. Venemaa suurtükiväelased on seetõttu rünnanud ka omaenda vägesid.

"Omaenda sõdurite tapmine on Vene vägede jaoks olnud suur probleem," seisab raportis.

Raport kinnitab, et Moskva ei hooli oma sõdurite saatusest ja jätkab pealetungide korraldamist. Raport siiski hoiatas, et lääneriigid ja Ukraina peavad jääma ettevaatlikuks.

"On olemas ettekujutus, et Venemaa relvajõud on ebakompetentsed, et nende relvad pole tõhusad ning, et nad ei suuda kohaneda. See narratiiv on ohtlik, kuna see on ebatäpne," seisab raportis.