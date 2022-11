WSJ: Hiina jälgimisühiskond võttis sihikule protestijad

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, kuidas Hiina kommunistlik partei on riigis välja arendanud võimsa jälgimissüsteemi ja kasutab nüüd protestide mahasurumisel kaasaegset tehnoloogiat.

Hiina võimud piiravad nüüd protestide levikut, suurlinnades patrullivad politseinikud. Shenzhenis tühistati teisipäeval meeleavaldus, kuna kompartei saatis linna palju politseinikke. Pekingi tänavad olid teisipäeva õhtul peaaegu inimtühjad, teatas The Wall Street Journal.

Protestijad kasutavad side pidamiseks sotsiaalmeediat. Võimud jälgivad nüüd sotsiaalmeediarakendusi, et tuvastada nii protestide organiseerijad.

Pühapäeval meeleavaldusel osalenud üliõpilane ütles, et politsei võttis tema kooliga ühendust. Kool teatas, et politsei kasutas üliõpilase jälgimiseks tema mobiiltelefonis olevaid andmeid.

"Hiina valitsuse kontroll sõnavabaduse üle on jõudnud enneolematule tasemele," ütles veel üks üliõpilane.

Hiina võimud kasutavad protestijate tuvastamiseks ka näotuvastustehnoloogiat. Kompartei suurendas juba varem pandeemia tõttu inimeste jälgimist. Hiina tänavatel on igal pool turvakaamerad, valitsuse andmebaas on täis inimeste andmeid.

Hiina riiklik tervisekomisjon (NHC) kommenteeris teisipäeval kompartei koroonapoliitika-vastaseid proteste.

"Probleemid, mida inimesed väljendasid, pole peamiselt seotud pandeemia ennetamise ja tõrjumisega," ütles NHC kõrge ametnik Chen Youquan.

Youquan väitis, et inimesed on rahulolematud, kuna kohalikud omavalitsused rakendavad piirangute kehtestamist halvasti, vahendas The Wall Street Journal.