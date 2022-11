USA esitleb reedel uut pommitajat

Ajaleht The Times kirjutab, et USA esitleb reedel oma uut vargpommitajat B-21 Raider.

USA on pommitaja arendamist hoidnud saladuses, pole veel täpselt selge, milline see välja näeb. Lennuki arendas välja relvafirma Northrop Grumman. Uus pommitaja peaks olema väiksem, kui 30 aastat tagasi kasutusele võetud pommituslennuk B-2 Spirit, vahendas The Times.

USA potentsiaalsed vastased arendavad ja võtavad kasutusele uusi õhutõrjesüsteeme. Seetõttu leiab USA armee, et riik vajab uut pommitajat.

"Kuna see relvasüsteem suudab tabada sihtmärke kõikjal maailmas, siis on see meie riikliku julgeoleku jaoks ülioluline," ütles Northrop Grummani tippjuht Doung Young.

USA on pommitajat B-2 kasutanud viimase 30 aasta jooksul peaaegu kõikides konfliktides. Pommitajat on kasutatud Kosovos, Iraagis ja Afganistanis. B-21 on samuti varustatud täppisjuhitavate rakettide ja tuumarelvadega.

Üks B-21 maksab umbes 639 miljonit dollarit, B-21 maksab rohkem kui miljard dollarit. USA jätkab siiski ka legendaarse pommitaja B-52 kasutamist.

B-21 sai nime teise maailmasõja kangelaste järgi. 18. aprillil 1942 sooritasid USA lendurid esimese rünnaku Tokyo pihta pärast Jaapani rünnakut Peal Harbourile. Seda rünnakut juhtis James Doolittle ja tema grupi hüüdnimi oli Doolittle Raiders.