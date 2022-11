Tartus on rabedalt alanud lumekoristushooaeg hoo sisse saanud

Elektrirattad korjatakse talveks küll Tartu tänavatelt ära, kuid tavalised rattad saavad alla talverehvid ning sõit saab jätkuda. Talverehvidega rattaid jääb rentimiseks umbes 220 ja kasutust need ka leiavad, ütles Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.

"Kui me võrdleme suvega, siis see on loomulikult märksa madalam. Aga arvestades ilma on minu arvates ikka väga hea. Eelmisel nädalal kasutati rattaid üle 2000 korra," rääkis Meeksa.

Talvega kaasneb ka tänavate lumekoristus. Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul oli esimesel lumisel nädalal lumekoristusega probleeme, kuid nüüdseks on need lahenenud.

"(Probleeme) oli masinapargi kasutamisega kokkulepitud tsükliaegadest kinnipidamisega – meil on kindlad tsükliajad, kui kiiresti tuleb lumi tänavatelt ära lükata. Ja samuti ka tööjõuga oli teatavaid küsimusi. Üsna rabe hooaja algus oli meil ühel töövõtjal," selgitas Tamm.

Ka kõiki linnas olevaid rattateid hooldab Tartu linn ning talvel rattaga sõitmiseks peavad need vastama kindlatele tingimustele.

"Hooldusnõuded, mis on kehtestatud, lähtuvadki meil üleriigilisest standardist ja seal on konkreetselt ka sentimeetrid kirjas, kui palju kohevat lund, kui palju kinnitambitud lund võib kergliiklusteel olla," rääkis Tamm.

Tema sõnul on enamasti suudetud nõudeid täita, raskusi tuli aeg-ajalt ette eelmisel talvel, mis oli väga lumerohke. Ka Roman Meeksa ütles, et lumekoristus toimib pigem hästi.

"Üldjuhul on Tartus hea. Sel aastal on lepingupartner teine, on seal küsimusi, aga ma usun, et läheb järjest paremaks," sõnas ta.