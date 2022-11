Neljapäev on pilvine ja oodata on veidi lund

Neljapäeval on pilvine ning sadada võib veidi lund ja saartel ka lörtsi. Reedest alates on rohkem külma.

Öö vastu neljapäeva on enamasti pilvine. Kohati võib veidi lund sadada. Idakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadi, saarte rannikul veidi üle 0.

Neljapäeva hommik on sajuta, aga laialdaselt pilvine. Vaid Võrumaal võib taevas selgemaks tõmbuda. Puhub kagu- ja idatuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi, selgema taeva korral on Kagu-Eestis -10 kraadi lähedane.

Päeval kagu poolt alates pilvisus hõreneb. Kohati võib veidi lund, saartel lörtsi sadada. Puhub idakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8 kraadini, saartel 0 ümber.

Reede ja laupäev on sajuta. Öösiti jahtub õhk selgema taeva korral alla -10, kohati -15 kraadistki madalamale, päeval kerkivad termomeetrinäidud -10 piirist pisut kõrgemale, saartel -5 lähedale.

Pühapäeval jõuab Eesti kohale lumepilvi, mis kerget lund puistavad. Öine temperatuurilangus jääb -10 piirimaile pidama, päeval tiirleb paari kraadi ulatuses -5 ümber

Uue nädala esimene pool on pisut leebem, aga ikka miinuskraadides.