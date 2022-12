Hersoni oblasti juht Jaroslav Januševõš ütles, et linnas jätkuvad parandustööd ning 65 protsendi ulatuses on linnas elekter tagasi. Briti luure hinnangul on Vene rünnakud Ukraina elektritaristule osa uuest Vene doktriinist. Ukraina president ütles intervjuus The New York Timesile, et tema hinnangul võib sõda Venemaaga lõppeda lähikuudel. Washington sõlmis lepingu kuue Ukrainale mõeldud NASAMS-i õhutõrjesüsteemi soetamiseks.

Ukraina ja Venemaa vahetasid sõjavange

Ukraina ja Venemaa teatasid, et vangide vahetuse raames vabastasid mõlemad pooled 50 sõdurit. Kokku sai vabaks 100 sõdurit, vahendas CNN.

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak ja Kremli poolt ametisse pandud separatistliku Donetski oblasti juht Denis Pušilin kinnitasid, et toimus vangide vahetus.

Jermak ütles, et vabastatud sõdurite hulgas olid ka Azovstali terasetehase kaitsjad.

"Töötame seni, kuni viimane ukrainlane on vabastatud," ütles Jermak.

Herson sai osaliselt elektri tagasi

Hersoni oblasti juht Jaroslav Januševõš ütles, et linnas jätkuvad parandustööd ning 65 protsendi ulatuses on linnas elekter tagasi.

Januševõš teatas varem Telegrami kaudu, et Vene vägede pommitamise tõttu on Hersoni linna elektrivõrk kokku kukkunud.

Šveits on külmutanud 7,9 miljardi dollari ulatuses Venemaa varasid

Šveitsi võimud teatasid, et Moskva-vastaste sanktsioonide raames on riik külmutanud 7,9 miljardi dollari ulatuses Venemaa varasid, vahendas The Guardian.

Paljud Venemaa inimesed eelistavad hoida oma raha Šveitsis. Paljud rikkad venelased omavad Šveitsis kinnisvara.

Ukraina peastaap hommikul: Vene vägede hulk Oleškis on vähenenud

Ukraina relvajõudude peastaabi sõnul on Vene väejuhatus osa vägesid Dnipro idakaldalt Hersoni oblastis Oleški lähistelt ära viinud. Enamasti on tegu mobiliseeritud sõduritega, kes on Oleška-Hola Prõstani maanteed mööda laiali jaotatud.

Washington sõlmis lepingu kuue NASAMS-i õhutõrjesüsteemi soetamiseks

USA valitsus sõlmis hiljuti lepingu õhutõrjesüsteemi NASAMS tootja Raytheoniga. USA tellib ettevõttelt kuus NASAMS-i õhutõrjesüsteemi Ukraina tarbeks.

Õhutõrjesüsteemid saavad hinnanguliselt valmis 2025. aasta novembri lõpuks ning USA valitsus maksab nende eest 1,2 miljardit dollarit.

Nii Ukraina saatkonnale Madridis kui ka ühele Hispaania relvatootjale saadeti kirjapomm

Kolmapäeval selgus, et Ukraina saatkonda Madridis saadeti kirjapomm, mis oli adresseeritud suursaadikule. Kirjapommi tõttu sai üks inimene kergelt viga.

Hiljem selgus, et kirjapomm saadeti ka ühele Hispaania relvatootjale, kes toodab raketiheitjaid, mida on annetatud Ukrainale.

Samuti leidsid Hispaania julgeolekutöötajad kolmanda kirjapommi, mis oli saadetud Hispaania õhuväe baasile Torrejon de Adrozi Madridi lähistel.

Hispaania politsei uurib võimalikke seoseid kahe kirjapommi vahel.

Ukraina õhujõud: Iraani droone pole kaks nädalat näha olnud

Ukraina õhuväe esindaja Juri Ignat teatas, et Ukraina õhutõrje on varem suutnud alla tulistada 340 Iraani päritolu drooni teele saadetud 400-st.

Ignati sõnul pole Ukraina väed näinud Iraani päritolu droonide rünnakuid viimased kaks nädalat. Sellest järeldas õhuväe esindaja, et esimene Iraanilt Venemaale saadetud droonide saadetis on otsakorral.

USA kaalub võimalusi laiendamaks Ukraina sõdurite väljaõpet Saksamaal

Bideni administratsioon kaalub Ukraina sõdurite väljaõppe programmi suurendamist Saksamaal. CNNi allikate kinnitusel võidakse sõjalist väljaõpet pakkuda kuni 2500 Ukraina sõdurile iga kuu.

Venemaa täieulatusliku invasiooni alguses pakkus USA vaid piiratud mahus sõjalist väljaõpet ukrainlastele, keskendudes kindlatele relvasüsteemidele.

USA allikate kinnitusel on kavas teha väljaõpe Saksamaal märksa intensiivsem ja kõikehõlmavam kui senine Ukraina sõdurite väljaõpe Ühendkuningriigis või Poolas.

Ettepaneku ukrainlasi välja õpetada tegi USA-le Ukraina valitsus.

Zelenski: kuuel miljonil ukrainlasel pole elektrit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et elektrikatkestusi on jätkuvalt kõikides Ukraina oblastites ja Kiievi linnas. Elektrita on ligikaudu kuus miljonit inimest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: Ukraina presidendi kantselei

Zelenski NYT-le: sõda lõppeb lähikuudel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus The New York Timesile, et murdepunkt sõjas Venemaaga tuleb lähikuudel.

Zelenski sõnul lõppeb sõda, kas Ukraina võidu korral või siis, kui Venemaa tahab lõpetada sõdimist. See võib Zelenski hinnangul juhtuda siis, kui Venemaa tunneb end nõrgana, isoleerituna ning tal pole enam partnereid.

Valge Maja: Venemaa tahab jätkata Ukraina taristu ründamist

USA Valge Maja rahvusliku julgeoleku esindaja John Kirby sõnul ei ole Ameerika Ühendriigid näinud märke, et Venemaa sooviks peatada rünnakuid Ukraina tsiviiltaristu pihta, vahendas Ukrinform kolmapäevast pressikonverentsi.

Kirby hinnangul rahuneb olukord lahingutandril talvekuudel, kuid see ei tähenda sõjaliste operatsioonide lõppemist.

Kirby lubas lisaks, et USA jätkab Ukraina kriitilise taristu taastamise toetamist.

Arestovitš: sõjas on hukkunud 10 000 kuni 20 000 Ukraina sõdurit

Ukraina presidendi administratsiooni nõunik Oleksi Arestovitš kinnitas kolmapäeval enda videoanalüüsis, et tema allikate kohaselt on sõjas Venemaa vastu hukkunud 10 000 kuni 20 000 Ukraina sõdurit. Täpemat arvu Arestovitš ei soostunud andma.

Arestovitši sõnul tähendab tõenäoliselt meedias läbi käinud number 100 000 lahingutes kaotatud sõdurist nii hukkunuid kui haavatuid.

Kuna Arestovitši sõnul on Ukraina lahingumeditsiin märksa paremal tasemel kui Vene sõjaline tervishoid, siis suudab Ukraina enamus haavata saanud sõdureid lahingusse tagasi saata.

Lisaks on Ukraina haavata saanute ja hukkunud sõdurite suhtarv palju parem ning võrreldes Vene sõduritega jääb ka rohkem sõdureid ellu.

Arestovitši väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

ISW: Vene väed raiskavad oma sõdureid Bahmuti lahingutes

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikute hinnangul ei ole Vene väed õppinud varasematest suure intensiivsusega lahingutest ning raiskavad oma sõdureid rünnates Bahmuti linna ja selle ümbrust.

Mõttekoja hinnangul ei oma Bahmut nii suurt strateegilist väärtust, mis vääriks nõnda suuri kaotusi elavjõus nagu Vene väed on kandnud piirkonnas viimase kuue kuu jooksul.

ISW toob esile, et Vene palgasõdurite grupeeringu Wagner väed ja teised sealsed üksused on suutnud alates maikuust edeneda Bahmutis vaid mõned kilomeetrid korraga.

Mõttekoja hinnangul meenutab olukord Bahmuti lähistel lahinguid Severodonetski ja Lõssõtšanski lähistel sõjas varem, kus Ukraina väed suunasid Vene sõdurid lahingutesse, kus viimased kaotasid palju elavjõudu ja tehnikat, saavutades samas suures strateegilises pildis vähe.

ISW mainis lisaks, et Kreml on asunud laiendama välisagentide definitsiooni, et veelgi enam suruda alla riigisisest kriitikat Vene sõjategevusele.

Briti luure: Vene rünnakud Ukraina elektritaristule on osa nende uuest doktriinist

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hinnangul võivad Vene rünnakud Ukraina elektritaristule olla osa nende uuest viimaste aastate jooksul loodud strateegilisest kontseptsioonist.

Venemaa uue strateegia kohaselt tuleb pikamaa rakettidega rünnata vastase kriitilist taristut, mitte relvajõude, et demoraliseerida vastase elanikkonda ja sundida lõpuks vastase juhtkonda kapituleeruma.

Brittide hinnangul on Venemaa sellise lähenemise efektiivsus tõenäoliselt piiratud mõjuga, kuna Venemaa on oma rakette juba suures mahus ära kulutanud. Lisaks on selliste rünnakute mõju praegu märksa väiksem, kui see oleks olnud sõja alguses.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 560 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 89440 (võrdlus eelmise päevaga +560);

- tankid 2915 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 5877 (+5);

- lennukid 280 (+0);

- kopterid 261 (+0);

- suurtükisüsteemid 1904 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 395 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 210 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1562 (+0);

- tiibraketid 531 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4441 (+12);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 163 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.