Zelenski: sõda lõppeb lähikuudel

Ukraina president ütles intervjuus The New York Timesile, et tema hinnangul võib sõda Venemaaga lõppeda lähikuudel. Eraldiseisvalt teatas Zelenski oma õhtuses videopöördumises, et elektrita on veel kuus miljonit ukrainlast. Washington sõlmis lepingu kuue Ukrainale mõeldud NASAMS õhutõrjesüsteemi soetamiseks - leping saab täidetud 2025. aasta novembri lõpuks. Kolmapäeval saadeti kirjapomm nii Ukraina saatkonda Madridis kui ka ühele Hispaania relvatootjale.

Washington sõlmis lepingu kuue NASAMS õhutõrjesüsteemi soetamiseks

USA valitsus sõlmis hiljuti lepingu õhutõrjesüsteem NASAMS tootja Raytheoniga. USA tellib ettevõttelt kuus NASAMS õhutõrjesüsteemi. Õhutõrjesüsteemid saavad hinnanguliselt valmis 2025. aasta novembri lõpuks.

Nii Ukraina saatkonnale Madridis kui ka ühele Hispaania relvatootjale saadeti kirjapomm

Kolmapäeval selgus, et Ukraina saatkonda Kiievis saadeti kirjapomm, mis oli adresseeritud suursaadikule. Kirjapommi tõttu sai üks inimene kergelt viga.

Hiljem selgus, et kirjapomm saadeti ka ühele Hispaania relvatootjale, kes toodab raketiheitjaid, mida on annetatud Ukrainale.

Hispaania politsei uurib võimalikke seoseid kahe kirjapommi vahel

Ukraina õhujõud: Iraani droone pole kaks nädalat näha olnud

Ukraina õhuväe esindaja Juri Ignat teatas, et Ukraina õhutõrje on varem suutnud alla tulistada 340 Iraani päritolu drooni teele saadetud 400-st. Ignati sõnul pole Ukraina väed näinud Iraani päritolu droone rünnakutes viimased kaks nädalat. Sellest järelgas õhuväe esindaja, et esimene Iraanilt Venemaale saadetud droonide saadetis on otsakorral.

USA kaalub võimalusi laiendamaks Ukraina sõdurite väljaõpet Saksamaal

Bideni administratsioon kaalub Ukraina sõdurite väljaõppe programmi suurendamist Saksamaal. CNNi allikate kinnitusel võidakse sõjalist väljaõpet pakkuda kuni 2500 Ukraina sõdurile kuus.

Venemaa täieulatusliku invasiooni alguses pakkus USA vaid piiratud mahus sõjalist väljaõpet ukrainlastele, keskendudes kindlatele relvasüsteemidele.

USA allikate kinnitusel on kavas teha väljaõpe Saksamaal märksa intensiivsem ja kõikehõlmavam kui senine Ukraina sõdurite väljaõpe Ühendkuningriigis või Poolas.

Ettepaneku ukrainlasi välja õpetada tegi USA-le Ukraina valitsus.

65 protsendile Hersoni linnast on taastatud elektriühendus

Ukraina presidendi administratsiooni asejuhi Kõrõlo Tõmošenko sõnul on Hersoni linnas taastatud elektriühendus 65 protsendile inimestele linnas.

Zelenski: kuuel miljonil ukrainlasel pole elektrit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses videopöördumises, et elektrikatkestusi on jätkuvalt kõikides Ukraina oblastites ja Kiievi linnas. Elektrita on ligikaudu kuus miljonit inimest.

Zelenski NYT-le: sõda lõppeb lähikuudel

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus The New York Timesile, et murdepunkt sõjas Venemaaga tuleb lähikuudel. Zelenski sõnul lõppeb sõda kas Ukraina võidu korral või siis kui Venemaa tahab lõpetada sõdimist. See võib Zelenski hinnangul juhtuda siis kui Venemaa tunneb end nõrgana, isoleerituna ning tal pole enam partnereid.