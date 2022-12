Kamina- ja ahjumüüjate laod on pea tühjaks ostetud

Elektri kõrge hind ja katkestuste kartus on kannustanud koduomanike kaminaid ostma. Küttekehajade nõudlus on nii suur, et tootjad ei suuda sammu pidada.

Kaminakoja müügikonsultant Andrus Schults ütles, et ei ole oma 30 aasta pikkuse karjääri jooksul nii suurt nõudlust näinud. Huvilisi on nii palju, et kõigile pole enam kaupa, mida müüa. "Isegi sellist elementaarset asja, nagu pottsepa jaoks on šamott-tellis, on raske saada."

Nii ei ole vaid Eestis. Schults rääkis, et Euroopa küttekehade tootjatele laekub tellimusi neli-viis korda rohkem kui tavaliselt.

"Mul eelmine nädalgi käis siin üks tehase esindaja – nad on küll avanud kolm uut tootmisliini, võtnud tööle sadu uusi inimesi, aga see ju tähendab, et on vaja uusi materjale. Hetkel ei nähta, et see kuidagi paremaks läheb," rääkis Schults.

Ahjude, kaminate ning pliitide vastu tõusis huvi esmalt pandeemia ajal kirjeldab teise ettevõtte Kaminakeskuse juhataja Hannes Puu.

"Paljud inimesed üritasid oma talukohtadesse suvilatesse minna. Aga need suvilad ja talukohad olid mõeldud suvel olemiseks. Seal ei olnud piisavalt kütteseadmeid," rääkis Puu.

Möödunud sügisest kui gaasi- ning elektrihind tõusma hakkas kasvas huvi veelgi. Ning nii ühes energiahindade tõusuga. "Kõige rohkem on muidugi eramajade omanikke, kes varasemalt läksid elektrikütte ja soojapumpade peale," kirjeldas Puu.

Kuid on ka korteriomanikke, ridamaja elanikke, inimesi nii linnast kui ka maalt. Enim on nõudlust odavate pliitide järele, ütles Puu. "Valmis metallpliitide järele, mis kütab ja kus on võimalik toitu peal valmistada. Soovitakse muidugi kõige rohkem 500 euro ringis tooteid, aga nende just odavamate toodete saadavus on kõige halvem," rääkis ta.

Schults ütles, et kui 20 aastat tagasi ihaldasid kliendid kõige võimsamaid kaminaid, siis nüüd hoiavad majad paremini sooja ning kaminad on tagasihoidlikumad. "Teine pool on see, et väga suur huvi on seadmete vastu, kus saab soojust akumuleerida. Tänu sellele jaotub see võimsus ajas palju ühtlasemalt ruumis, kuhu küttekolle on pandud."

Kaminamüüjad tõdevad, et kliendid loodavad saada varuvariandi elektri- ning gaasiturule. Riita ostetud puud enam kallimaks ei lähe. Kui veel Eesti müüjatel kõik kaup otsas ei ole, ei jagu kõigi tööde jaoks paigaldajaid. Preagu tellides on ooteaeg minimaalselt ligikaudu kaks kuud.