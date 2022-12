USA hinnangul ei muutu Hiina koroonaprotestid laiemaks protestiliikumiseks

Ameerika Ühendriikide ametiisikud on hinnanud, et nädalavahetusel alanud koroonapiirangute vastu suunatud protestid Hiina linnades ei muutu suure tõenäosusega suuremaks protestiks Pekingi autoritaarse valitsuse vastu.

Hiinas on mitmeid päevi kestnud ulatuslikud protestid riigi null-koroona poliitika vastu. Politico sai teisipäeval ligipääsu USA valitsuse hinnangule, mille kohaselt ei usu USA protestide laienemist.

Siiani on protestid Hiina koroonapoliitika vastu olnud erineva fookuse, ilma keskse organisatsiooni ja juhita. Need on ka põhjused, miks need protestid USA hinnangul ei laiene laiemaks organiseeritud protestiliikumiseks Hiina valitsuse vastu.

Hiina kommunistlik partei on protestijate vastu saatnud politsei ja soomustatud masinad, mis USA hinnangul on mõeldud protestijate hirmutamiseks. Ameerika Ühendriikide hinnangul eksisteerib samas ka risk, et protestide mahasurumine võib muutuda agressiivseks.

Siiani pole Bideni administratsioon Hiinas toimuvaid proteste avalikult eriti palju kommenteerinud.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby kinnitas esmaspäeval, et USA teadmised protestide sisust ei erine väga avalikult kättesaadavast teabest.

Protestid algasid Hiinas reedel kui Xinjiangi provintsis põlesid inimesed elumajja sisse. Kohalikud inimesed süüdistasid Hiina võime, kelle nullkoroona poliitika tõttu ei saanud tuletõrjujad inimesi põlengust päästa.

Siiani on Hiina julgeolekujõud mitmed protestid edukalt laiali ajanud. USA ametiisikute hinnangul on Hiina võimud nutitelefonide geolokatsiooni ja näotuvastuse tehnoloogia abil protestijad suuremates linnades tuvastanud.

Peking teatas esmaspäeval, et enam nõuta elamute blokeerimist, kust on leitud koroonapositiivseid.

Hiina võimud pole avalikult koroonaproteste otseselt kommenteerinud. Samas hoiatas Hiina rahvusliku julgeoleku ja luuretegevuse eest vastutav Xi nõunik Chen Wenqing, et Hiina politsei ajab tulevased protestid jõuliselt laiali.