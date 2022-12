Brüssel tahab Vene naftale ülempiiriks seada 60 dollarit barreli kohta

Ajalehe The Wall Street Journal teatel tegi Euroopa Komisjon ettepaneku, et Venemaa naftale kehtestatakse hinnalagi 60 dollarit barreli kohta. Komisjoni ettepaneku peavad veel heaks kiitma kõik 27 liikmesriiki.

Neljapäeva pärastlõunal hakkasid komisjoni ettepanekut arutama liikmesriikide kõrgemad ametnikud, teatas The Wall Street Journal.

Hinnalae kehtestamise peavad heaks kiitma kõik 27 liikmesriiki. "Komisjon usub, et liikmesriigid jõuavad sellise hinnataseme kehtestamises kokkuleppele," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Venemaa müüb praegu oma toornaftat allahindlusega. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli neljapäeval 87 dollarit barreli kohta. Venemaa toornafta Urals hind oli neljapäeval umbes 58 dollarit barreli kohta.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et Euroopa Liit on Vene naftale hinnalae kehtestamisel üsna lähedal ning kokkulepe võib tulla juba neljapäeval.

"Me oleme kokkuleppele üsna lähedal. Ma loodan, et see tuleb tänase päeva jooksul," ütles Kallas.